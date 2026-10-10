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Τα δημοσιογραφικά πηγαδάκια, ενόσω αναμένουμε την καταγραφή των εξελίξεων σε σημαντικά γεγονότα, είναι πολλές φορές κουραστικά, αλλά σχεδόν πάντα απολαυστικά.

Την Πέμπτη που μας πέρασε γύρω στις 16:00, και ενώ όλα τα βλέμματα ήταν καρφωμένα στο ασανσέρ των γραφείων του ΔΗΣΥ το οποίο παρέμενε στον πέμπτο όροφο, διαπιστώσαμε ότι η τηλεόραση στο ισόγειο ήταν συντονισμένη στο ΡΙΚ και σε μια εκπομπή αφιερωμένη… στην Αργάκα!

Όλοι, βεβαίως, κάναμε τον προφανή συλλογισμό και τον αναπόφευκτο παραλληλισμό με τον Αβέρωφ Νεοφύτου και τα όσα εξελίσσονταν εκείνη την ώρα στην Πινδάρου. Άλλωστε, είχαμε ήδη σημαντικές πληροφορίες που έδειχναν προς την κατεύθυνση της απόσυρσης του ενδιαφέροντος της Αννίτας Δημητρίου για το χρίσμα του ΔΗΣΥ.

Στο μεταξύ, πέσαμε έξω καμιά δεκαριά φορές. Κάθε φορά που το ασανσέρ άρχιζε να κατεβαίνει, όλοι βρισκόμασταν σε ετοιμότητα, με κινητά και κάμερες ανά χείρας. Μόνο που οι πόρτες άνοιγαν και εμφανιζόταν οποιοσδήποτε άλλος, εκτός από αυτούς που περιμέναμε.

Μέχρι που τελικά κατέβηκαν και αυτοί. Το κλίμα πλέον ήταν εμφανέστατα βαρύ. Τα χαμόγελα έδωσαν τη θέση τους σε πρόσωπα καταρρακωμένα. Κάπου εκεί, αντιληφθήκαμε ότι οι μόνοι που περνούσαμε καλά στο κτήριο ήμασταν εμείς…

ΕΜ