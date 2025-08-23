Απομένουν μερικές μόνο μέρες για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η οποία αρχίζει για όλους τους εκπαιδευτικούς τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, για τους μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου και τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου για τους μαθητές της Προδημοτικής, Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία κάθε χρόνο, είναι οι αριθμοί των μαθητών που επιστρέφουν στα σχολεία και ιδιαίτερα ο αριθμός των μικρών παιδιών που θα πάνε για πρώτη φορά στο Δημοτικό Σχολείο. Τα γνωστά μας «πρωτάκια» που κάθε χρόνο κλέβουν τις εντυπώσεις και έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα ρεπορτάζ, φέτος θα ανέλθουν σε 8.983.

Αναλυτικά, οι αριθμοί είναι:

>> Στη Δημοτική Εκπαίδευση: Θα λειτουργήσουν 611 σχολεία, με 7.557 εκπαιδευτικούς και 65.924 μαθητές εκ των οποίων οι 8.983 θα είναι μαθητές της Α’ τάξης.

>> Στη Μέση Γενική Εκπαίδευση: Θα λειτουργήσουν 108 σχολεία, με 7.117 εκπαιδευτικούς και με 42.111 μαθητές.

>> Στη Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Θα λειτουργήσουν συνολικά έντεκα Τεχνικές Σχολές, με 803 εκπαιδευτικούς και 5.087 μαθητές στους διάφορους τους κλάδους.