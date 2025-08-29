Στο θέμα του τρόπου επικοινωνίας σχολείων και γονέων στην περίπτωση που παιδιά απουσιάζουν από το σχολείο, επανέρχεται το υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με ενημέρωσή του, στη βάση σχετικών νομοθεσιών που ψήφισε η Βουλή, θεσπίζεται η υποχρέωση των γονέων/κηδεμόνων για άμεση και έγκαιρη επικοινωνία με το σχολείο, σε περίπτωση απουσίας του παιδιού τους, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις.

Η διαδικασία που θα ισχύει, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι η εξής:

-Η ενημέρωση του σχολείου (δημόσιου ή ιδιωτικού δημοτικού και νηπιαγωγείου) από τους γονείς/κηδεμόνες πρέπει να γίνεται από την προηγούμενη ή το πρωί της ημέρας που θα απουσιάζει το παιδί τους, έστω και εάν η απουσία θα είναι μόνο για μία ημέρα ή μερικές ώρες.

-Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όλοι οι γονείς/κηδεμόνες θα ενημερωθούν από τη διεύθυνση του σχολείου, για τους τρόπους επικοινωνίας με το σχολείο (κινητό/σταθερό τηλέφωνο, e-mail).

-Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που διαπιστώνεται απουσία παιδιού, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση από τους γονείς/κηδεμόνες, το σχολείο θα επικοινωνεί μαζί τους μέσω τηλεφώνου ή γραπτού μηνύματος (SMS), ενώ εάν και με αυτόν τον τρόπο η επικοινωνία δεν καταστεί εφικτή, στις 8:45 π.μ. της ίδιας ημέρας, θα καλείται η Αστυνομία, για περαιτέρω ενέργειες.

Υπενθυμίζεται ότι σχετική συζήτηση έγινε σε αριθμό συνεδριάσεων της επιτροπής Παιδείας της Βουλής, σε μια προσπάθεια να εξευρεθεί αποτελεσματικός τρόπος στην επικοινωνία σχολείων – γονέων για να αποφεύγονται δυσάρεστες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα το σύνδρομο του ξεχασμένου παιδιού στο αυτοκίνητο.