Επιστρέφουν τη Δευτέρα στις σχολικές μονάδες οι εκπαιδευτικοί και την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, η ΟΕΛΜΕΚ συναντά την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, για το νέο σχέδιο αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού και του Εκπαιδευτικού του Έργου.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ και ερωτηθείς σχετικά με τη συνάντηση της Τρίτης, ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος, είπε ότι έκαναν τρεις συναντήσεις τον Ιούνιο και είπαν στην Υπουργό τις απόψεις τους και την Τρίτη αναμένουν πως θα τους πει τις δικές της απόψεις, πρώτα προφορικά και μετά θα τους δώσει πρόταση.

Σε ερώτηση αν στη συνάντηση της Τρίτης υπάρχουν και άλλα θέματα στην ατζέντα πέραν από την αξιολόγηση, ο κ. Ταλιαδώρος είπε πως την Τρίτη θα είναι για το θέμα της αξιολόγησης, σημειώνοντας πως είχαν συνάντηση την περασμένη Πέμπτη, όπου τους ενημέρωσε για τη μείωση αποσπάσεων Βοηθών Διευθυντών για να επιστρέψουν πίσω στα σχολεία.

Αναφορικά με την αυριανή επιστροφή των εκπαιδευτικών στα σχολεία, ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ είπε ότι ήδη οι συντονιστές Βοηθοί έκαναν σε πάρα πολλά σχολεία την κατανομή των μαθημάτων, δηλαδή ποιοι θα διδάξουν σε ποια τμήματα, ενώ παράλληλα θα διεξαχθούν και σεμινάρια.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Ταλιαδώρος είπε ότι περίπου το 25% των σχολείων είναι διοικητικά υποστελεχωμένα. Υπάρχουν γύρω στους 90 Βοηθούς Διευθυντές Α΄και Βοηθούς Διευθυντές αποσπασμένοι και κάποιοι σε υπηρεσίες και χώρους που δεν έχουν σχέση με τα διδακτικά τους καθήκοντα, είπε, για να προσθέσει πως «δυστυχώς τα σχολεία είναι διοικητικά υποστελεχωμένα».

Ένα άλλο πρόβλημα που προέκυψε, συνέχισε, τις τελευταίες μια με δύο εβδομάδες ιδιαίτερα είναι οι μετακινήσεις και ο διασκορπισμός των επιμελητριών, του Γραμματειακού προσωπικού.

Ανέφερε, επίσης, ότι η αποχή Διευθυντών από πρόσφατο σεμινάριο ήταν για την διοικητική υποστελέχωση και τα τεκταινόμενα στις μετακινήσεις του Γραμματειακού προσωπικού.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν άλλες εκκρεμότητες που χρήζουν επίλυσης, ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ αναφέρθηκε στη στελέχωση των σχολείων, εκφράζοντας βεβαιότητα ότι «θα παρουσιαστούν προβλήματα». «Όταν γίνονται διορισμοί παραμονές της έναρξης της σχολικής χρονιάς, σημαίνει ότι πρέπει να τους δοθεί περιθώριο να απαντήσουν. Θα μπει ο Σεπτέμβρης, πιθανόν να έρθουν και οι μαθητές και ακόμη θα γίνονται διορισμοί, διότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έδωσε έγκαιρα όλες τις ανάγκες, το 100% των αναγκών στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας» είπε, συμπληρώνοντας πως θα υπάρχουν ζητήματα.

Σε μήνυμα του για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ο κ. Ταλιαδώρος ευχήθηκε στα παιδιά που θα επιστρέψουν στις σχολικές μονάδες στις 5 Σεπτεμβρίου καλή σχολική χρονιά, δημιουργική και παραγωγική και στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ξεκινούν από αύριο τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, τους ευχήθηκε καλή δύναμη, καλή σχολική χρονιά.

«Και πιστεύω ότι με τον επαγγελματισμό, την εργατικότητα και το φιλότιμο των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών θα λειτουργήσουν όσο γίνεται καλύτερα τα σχολεία μας», κατέληξε.

ΚΥΠΕ