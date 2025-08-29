Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διευθυντών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΔΜΕΚ) τοποθετήθηκε σήμερα για την απόφαση του όπως απέχουν οι διευθυντές Μέσης Εκπαίδευσης από την καθιερωμένη ενημερωτική συνάντηση στο υπουργείο Παιδείας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Απόφαση που σχολίασε χθες το Υπουργείο με σχετική ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με τον ΣΕΔΜΕΚ, η αποχή αποτέλεσε ομόφωνη απόφαση του ιδίου και της ΟΕΛΜΕΚ, ως συμβολική αντίδραση σε προβλήματα που δυσχεραίνουν τη λειτουργία των σχολείων.

«Προβλήματα που καταγράφονταν και τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία όμως έγιναν πολύ πιο έντονα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2025-2026. Προβλήματα, την επίλυση των οποίων ζητήσαμε επανειλημμένως τα τελευταία χρόνια, μέσω επιστολών αλλά και σε σχετικές συναντήσεις, καταθέτοντας μάλιστα συγκεκριμένες εισηγήσεις, τα οποία δυστυχώς όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκαν, αλλά αντίθετα διογκώθηκαν», αναφέρει ο Σύνδεσμος.

Προσθέτει δε, πως οι διευθυντές υπηρετούν με ευθύνη το δημόσιο σχολείο και κάθε τους πράξη στοχεύει στη στήριξη και την ενίσχυσή του.

«Δεν είναι αποδεκτό να ξεκινά μια χρονιά με ελλιπείς διευθυντικές ομάδες ή με μαζικές μετακινήσεις του γραμματειακού προσωπικού την τελευταία στιγμή. Η ορθή στελέχωση των γραμματειών και η πλήρης στελέχωση των διευθυντικών ομάδων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν συνδικαλιστικά αιτήματα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας», αναφέρει.

Επιπρόσθετα, ο ΣΕΔΜΕΚ απορρίπτει τον όρο «παραπληροφόρηση», τον οποίο χρησιμοποίησε χθες στην ανακοίνωση του το Υπουργείο., επισημαίνοντας ότι τα γεγονότα είναι σαφή.

«Οι ελλείψεις υπάρχουν και τις γνωρίζουν όλοι, είναι διαχρονικές, πολυσυζητημένες, καταγεγραμμένες με στοιχεία και επηρεάζουν την καθημερινή διοίκηση των σχολείων. Εξάλλου, το υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζει την ύπαρξη των πιο πάνω προβλημάτων, χωρίς όμως να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την επίλυσή τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΣΕΔΜΕΚ.

Τέλος, σημειώνει ότι επιδιώκει σταθερά τον διάλογο, ωστόσο, ζητήματα που αφορούν στην υποστελέχωση απαιτούν πλέον άμεσες λύσεις. «Παραμένουμε στη διάθεση του Υπουργείου Παιδείας για διάλογο, μαζί και μέσω των Συνδικαλιστικών μας Οργανώσεων, της ΟΕΛΜΕΚ και της ΟΛΤΕΚ, με στόχο συγκεκριμένες δεσμεύσεις και πρακτικά μέτρα, που θα ενισχύσουν την αποτελεσματική λειτουργία του δημόσιου σχολείου», αναφέρει ο ΣΕΔΜΕΚ.

Υπενθυμίζεται ότι ΣΕΔΜΕΚ και ΟΕΛΜΕΚ εμφανίζονται δυσαρεστημένοι καθώς όπως αναφέρουν, τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης είναι υποστελεχωμένα σε καίριες θέσεις διοίκησης, δηλαδή σε βοηθούς διευθυντές Α’ και βοηθούς διευθυντές, πρόβλημα που διογκώνεται με την παραμονή τους σε αποσπάσεις καθώς δεν τοποθετούνται σε σχολικές μονάδες.

