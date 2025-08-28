Πριν ακόμα αρχίσει η νέα σχολική χρονιά ξεπρόβαλαν τα πρώτα γκρίζα σύννεφα στην Εκπαίδευση. Οι διευθυντές σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΔΜΕΚ) και η οργάνωση τους, η ΟΕΛΜΕΚ, αποφάσισαν όπως απέχουν αύριο από την καθιερωμένη ενημέρωση διευθυντών, η οποία είναι προγραμματισμένη στο υπουργείο Παιδείας για τις εμφάσεις της νέας σχολικής χρονιάς, τις νέες πολιτικές και το ρόλο των διευθυντών.

Αιτία για την απόφαση αυτή είναι η διοικητική υποστελέχωση σχολικών μονάδων Μέσης Εκπαίδευσης όσον αφορά βοηθούς διευθυντές και βοηθούς διευθυντές Α’ λόγω των αποσπάσεων και αφορμή η μη ικανοποίηση του αιτήματος της ΟΕΛΜΕΚ να επιστρέψουν οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί στα σχολεία.

Το θέμα προέκυψε σε σημερινή συνάντηση της ΟΕΛΜΕΚ με την αρμόδια Υπουργό, με την εκπαιδευτική οργάνωση να σημειώνει ότι «τα μείζονα ζητήματα της διοικητικής υποστελέχωσης των σχολικών μονάδων λόγω των δεκάδων αποσπάσεων ΒΔ Α’ και ΒΔ καθώς και των μετακινήσεων γραμματειακού προσωπικού δεν αντιμετωπίστηκαν. Οι θέσεις και οι εισηγήσεις της Υπουργού για τα πιο πάνω ζητήματα ήταν ουσιαστικά χωρίς περιεχόμενο και οι απαντήσεις δεν ήταν καθόλου ικανοποιητικές. Για τους πιο πάνω λόγους η ΟΕΛΜΕΚ στηρίζει την εισήγηση του ΣΕΔΜΕΚ για αποχή των διευθυντών από το σεμινάριο της 29ης Αυγούστου».

Το υπουργείο Παιδείας μόλις ενημερώθηκε για την απόφαση αυτή εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία εξέφρασε λύπη σημειώνοντας πως «η ίδια η ΟΕΛΜΕΚ δεν αξιολογεί σωστά τον ρόλο των διευθυντών και ο ίδιος ο σύνδεσμός τους παραπληροφορεί, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα διαδικαστικά και συνδικαλιστικά αιτήματα, τα οποία φαίνεται να προέχουν των παιδαγωγικών αναγκών και της προσπάθειας που καταβάλλεται για αναβάθμιση και βελτίωση του δημόσιου σχολείου».

Επιπλέον, ανέφερε ότι «ο τρόπος επίλυσης αιτημάτων δεν είναι η αφαίρεση από τα στελέχη της, του δικαιώματος της εκπαίδευσης, της ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων με το Υπουργείο, αλλά ο διάλογος, τον οποίο το υπουργείο Παιδείας ποτέ δεν αρνήθηκε, αλλά αντίθετα τον επιδιώκει. Συνεπώς αναμένουμε από όλους πιο υπεύθυνη στάση, ειδικά στα θέματα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Συνεπώς όλοι, ας αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και αποφύγουμε αποφάσεις που πλήττουν το δημόσιο σχολείο και μειώνουν το ρόλο των στελεχών του. Το ΥΠΑΝ απευθύνει και δημόσια πρόσκληση στην ΟΕΛΜΕΚ για επίλυση των σοβαρών ζητημάτων ουσίας που απασχολούν το εκπαιδευτικό μας σύστημα, μακριά από τακτικισμούς και μικροπολιτικές».

Από πλευράς του ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος, ανέφερε στον «Φ» πως τα ζητήματα της διοικητικής στελέχωσης των σχολείων δεν αποτελούν συνδικαλιστικά αιτήματα, όπως αναφέρει το Υπουργείο, αλλά αυτονόητα πράγματα που πρέπει να εφαρμόζονται με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Επί της ουσίας του ζητήματος, ο κ. Ταλιαδώρος αναφέρθηκε σε σημαντικές ελλείψεις ΒΔ Α’ και ΒΔ από σχολεία, κυρίως λόγω των αποσπάσεων. «Αφού προάγονται για τη διοίκηση σχολείων, πρέπει να είναι στα σχολεία και όχι να παραμένουν σε απόσπαση», επεσήμανε ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ.