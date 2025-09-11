Αλαλούμ και τεράστια κενά στους Κανονισμούς που αφορούν τον διορισμό αλλά και τις παρεχόμενες διευκολύνσεις προς συμβασιούχους εκπαιδευτικούς με σοβαρά προβλήματα υγείας ή προς εκπαιδευτικούς των οποίων μέλη των οικογενειών τους, κυρίως παιδιά, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή σοβαρές αναπηρίες, εντοπίζει η κοινοβουλευτική επιτροπή Παιδείας. Νομοθετικό κενό παραδέχεται και το ίδιο το υπουργείο Παιδείας, το οποίο διαβεβαίωσε χθες τους βουλευτές ότι μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου θα θέσει ενώπιον τους τροποποιητικό νομοσχέδιο.

Εκπαιδευτικοί με σοβαρές χρόνιες παθήσεις, καρκινοπαθείς ή άτομα με σοβαρές μυοσκελετικές νόσους, εξαιτίας του κενού που φαίνεται να υπάρχει στη νομοθεσία και των διαδικασιών που ακολουθούνται, διορίζονται σε σχολεία τα οποία βρίσκονται μακριά από την περιοχή στην οποία διαμένουν. Κενά γενικά στις διαδικασίες που ακολουθούνται για τους διορισμούς εκπαιδευτικών, εντοπίζουν οι βουλευτές οι οποίοι έκαναν αναφορά σε μουσικά και ειδικά σχολεία, υποστηρίζοντας ότι οι διορισμοί δεν γίνονται ορθολογικά. «Επειδή κάποιοι, είναι για παράδειγμα, οι πρώτοι τρεις στον κατάλογο, διορίζονται σε ένα σχολείο έστω και εάν το όργανο και των τριών είναι το πιάνο», αναφέρθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής.

Σε ό,τι αφορά τους ασθενείς με σοβαρές παθήσεις, ιδιαίτερα έντονες ήταν οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων των οργανώσεων ασθενών και αναπήρων. «Δεν είναι μόνο θέμα διευκολύνσεων αλλά εκείνο που παρατηρούμε είναι ότι εκπαιδευτικοί που κατοικούν στην Πάφο διορίζονται στην Αμμόχωστο και άλλοι που κατοικούν στη Λευκωσία διορίζονται στην Πάφο», ανέφεραν, σχεδόν όλοι οι βουλευτές, ενώ σε παράπονα και καταγγελίες που δέχονται καθημερινά αναφέρθηκαν οι εκπρόσωποι της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου.

Μάλιστα, η πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, Θέμιδα Ανθοπούλου, υπέδειξε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για νομοθετικό κενό από τη στιγμή που η Κύπρος εφαρμόζει τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. «Δεν αναφερόμαστε μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί είναι ασθενείς ή είναι άτομα με αναπηρίες», είπε, «έχουμε εκπαιδευτικούς των οποίων τα παιδιά είναι άτομα με σοβαρή αναπηρία ή σοβαρές χρόνιες παθήσεις και διορίζονται σε μακρινή απόσταση από το σπίτι τους με αποτέλεσμα να αποδιοργανώνεται ολόκληρη η οικογένεια τους».

Η κ. Ανθοπούλου ανέφερε ότι «οι γονείς μεν είναι άτυποι φροντιστές, τα άτομα με αναπηρία για πολλαπλούς λόγους ενδέχεται να μην μπορούν να ταξιδέψουν εκτός πόλης, να ταξιδεύουν μια με δύο ώρες για να φτάσουν στην εργασία τους. Ακούσαμε το επιχείρημα, ότι αυτό δεν προβλέπεται νομοθετικά και απαντάμε ότι η σύμβαση που έχει κυρώσει η Κύπρος για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, υπερέχει της εθνικής νομοθεσίας». Επομένως, συνέχισε η κ. Ανθοπούλου, «οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία κατοχυρώνεται να το πράξει η εκτελεστική εξουσία, εάν και εφόσον προνοείται μέσα στη σύμβαση, μέσα στην οποιαδήποτε σύμβαση που έχει κυρώσει».

Από πλευράς του, ο γραμματέας της ΟΣΑΚ, Μάριος Χαραλαμπίδης, αναφέρθηκε σε «πολλά παράπονα που καταγράφονται από το Παρατηρητήριο Ασθενών της Ομοσπονδίας» και επεσήμανε το γεγονός ότι «πρόκειται για τα δικαιώματα των ασθενών και τα δικαιώματα τους ως εργαζόμενοι. Το όποιο κενό υπάρχει, εάν υπάρχει, πρέπει να καλυφθεί. Πρέπει να παραχωρούνται όλες οι απαραίτητες διευκολύνσεις και επιπρόσθετα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση στη βάση των πραγματικών αναγκών, ανάλογα με την κάθε περίπτωση και τις ιδιαιτερότητες της».

Σε δηλώσεις του μετά από τη συνεδρία, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής, Παύλος Μυλωνάς, είπε ότι ολοκληρώθηκε «μια διαδικασία, η οποία ήταν στενάχωρη γιατί συγκρουστήκαμε και με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, συγκρουστήκαμε και με το υπουργείο Παιδείας. Η ικανοποίησή μου είναι γιατί υπήρξε παραδοχή τόσο από την ΕΕΥ όσο και από το Υπουργείο ότι υπάρχουν κενά και νομοθετικό πλαίσιο κενό, υπάρχουν ζητήματα τα οποία δημιούργησαν το πρόβλημα κυρίως για τους λίγους, αλλά σημαντικούς συμβασιούχους, οι οποίοι διορίστηκαν, όπως γνωρίζετε, σε μακρινές αποστάσεις, από τα Κοκκινοχώρια στην Πάφο ή από τη Λευκωσία στην Πάφο».

Γενικά εντοπίζονται κενά – Αναφορές στα μουσικά σχολεία

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, σε δηλώσεις του είπε ότι οι διαπιστώσεις για τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε σχέση με τους διορισμούς αφορούν κι άλλα ζητήματα. «Έχουμε επισημάνει ότι ο τρόπος που έγιναν οι διορισμοί, δηλαδή ξεκινάς πρώτη, δεύτερη κατανομή με τις θέσεις τις διαθέσιμες, αλλά το υπουργείο Παιδείας θυμήθηκε αρχές του Σεπτέμβρη ότι υπάρχουν και άλλες θέσεις, για τις οποίες, όμως, όσοι εξασφάλισαν θέση την πρώτη και δεύτερη κατανομή, δεν δικαιούταν να κάνουν αίτηση, δηλαδή οι συμβασιούχοι μένουν οι τελευταίοι». Επιπρόσθετα, είπε, «υπάρχουν προβλήματα με τα μουσικά λύκεια. Δεν μπορεί να βάλω, ας πούμε, τους 3 πρώτους του καταλόγου απλά, που και οι τρεις να έχουν ειδίκευση στο πιάνο και να μην έχω άλλο όργανο στο Μουσικό Λύκειο. Έχουμε το θέμα των Ειδικών Σχολείων».