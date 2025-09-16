Στο Γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης πραγματοποιήθηκε με κάθε επισημότητα η τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας πολλαπλής χρήσης του εκπαιδευτηρίου, προς τιμή του εθνομάρτυρα του Πόντου, Νίκου Καπετανίδη, ώστε να μείνει ζωντανή η μνήμη της μεγάλης του θυσίας και του αθάνατου πνεύματός του.

Η ζωή και το μαρτύριο του Νίκου Καπετανίδη εξακολουθούν να αποτελούν φάρο έμπνευσης για τις επόμενες γενιές, ενθαρρύνοντάς τις να πορεύονται με θάρρος και να μένουν πιστές στις αξίες τους, τόνισε σε χαιρετισμό της στην εκδήλωση η Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία παρέστη στην τελετή.

Παρόντες στην τελετή μνήμης και τιμής για τον πρωτοπόρο δημοσιογράφο και αγωνιστή του Πόντου, ήταν επίσης δημοτικοί παράγοντες Πάφου, εκπρόσωποι του Ποντιακού Ελληνισμού που ζει στην Κύπρο, καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων.

Ο δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Πάφου, Αλέξανδρος Jiang, εξέφρασε τα συγχαρητήρια του στους διοργανωτές και σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτήν την πρωτοβουλία.

Στις 8.00 απόψε επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα παραστεί σε μουσική εκδήλωση στο Αρχαίο Ωδείο Κάτω Πάφου με τίτλο: « Στα βήματα των ηρώων: Από την Τραπεζούντα στην Πάφο. Νίκος Καπετανίδης και Ευαγόρας Παλληκαρίδης».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση, ενώ θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα από το Μουσικό Σχολείο Πάφου υπό την διεύθυνση και καλλιτεχνική επιμέλεια του Σωκράτη Τερπίζη.

Ο Καπετανίδης απαγχονίστηκε από τους νεότουρκους του Κεμάλ Ατατούρκ για τις πατριωτικές του ιδέες. Υπήρξε μαχητικός δημοσιογράφος και εκδότης της ελληνικής εφημερίδας του Πόντου «Εποχή».