Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης χαρακτήρισε επιβεβλημένη και αναγκαία την επίσπευση της διαδικασίας εγκατάστασης κλιματιστικών σε όλες τις σχολικές μονάδες. Όπως τονίζει σε ανακοίνωση της, είναι αδιανόητο το 2025 οι αίθουσες διδασκαλίας να αποτελούν τις μόνες αίθουσες κρατικών κτηρίων χωρίς κλιματισμό, υπογραμμίζοντας ότι η λειτουργία των συστημάτων ψύξης αποτελεί κοινωνική και μαθησιακή αναγκαιότητα.

Η Συνομοσπονδία σημείωσε ότι για πρώτη φορά λήφθηκε απόφαση για τοποθέτηση κλιματιστικών, κάτι που χαιρέτισε, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι οι φετινές Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης διεξήχθησαν σε κλιματιζόμενες αίθουσες. Ωστόσο, επισήμανε ότι είχε προειδοποιήσει εγκαίρως για τον κίνδυνο καθυστερήσεων, σημειώνοντας πως οι εργασίες δεν έπρεπε να σταματήσουν, ενόψει της επαναλειτουργίας των σχολείων τον Σεπτέμβριο.

Η Συνομοσπονδία χαρακτήρισε δικαιολογημένη τη δυσφορία μαθητών και εκπαιδευτικών για τη μη ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων, αποδίδοντας την καθυστέρηση κυρίως σε ηλεκτρολογικές εργασίες. Τόνισε επίσης ότι η Πολιτεία έχει ευθύνη να υλοποιήσει το έργο έγκαιρα και κάλεσε το Υπουργείο Παιδείας και τις Σχολικές Εφορείες να επισπεύσουν και να ολοκληρώσουν την τοποθέτηση, τον έλεγχο και τη λειτουργία των συστημάτων.

Οι οργανωμένοι γονείς δήλωσαν ότι δεν είναι ευτυχείς όταν χάνονται διδακτικές ώρες, ωστόσο εξέφρασαν την πεποίθηση πως η προγραμματισμένη αποχή της ΠΣΕΜ τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, την 3η και 4η περίοδο, θα λειτουργήσει θετικά ώστε να αποφευχθούν νέες καθυστερήσεις. Διαβεβαίωσαν ότι θα παρακολουθούν τη διαδικασία μέχρι την πλήρη υλοποίηση του έργου, υπενθυμίζοντας ότι η Συνομοσπονδία είχε πρωτοστατήσει από την αρχή για να εισακουστεί το αίτημα και θα συνεχίσει την προσπάθεια μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση:

Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης θεωρεί επιβεβλημένη και αναγκαία την επίσπευση της διαδικασίας της εγκατάστασης κλιματιστικών σε όλες τις σχολικές μας μονάδες. ‘Όλη η κοινωνία αντιλαμβάνεται πως εν έτη 2025 δεν γίνεται οι αίθουσες διδασκαλίας των σχολείων να αποτελούν τις μοναδικές αίθουσες κρατικών κτηρίων όπου δεν υπάρχει κλιματισμός. Η τοποθέτηση και η λειτουργία κλιματιστικών μονάδων αποτελεί κοινωνική και μαθησιακή αναγκαιότητα.

Οφείλουμε να σημειώσουμε πως για πρώτη φορά έχει ληφθεί απόφαση για τοποθέτηση κλιματιστικών στις σχολικές μας μονάδες, κάτι το οποίο χαιρετίσαμε. Όπως επίσης είχαμε εκφράσει την πλήρη ικανοποίηση μας ότι φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που πραγματοποιήθηκαν οι Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης μέσα σε κλιματιζόμενες αίθουσες.

Έγκαιρα είχαμε επισημάνει ότι οι εργασίες για πλήρη υλοποίηση του έργου δεν έπρεπε να σταματήσουν, αλλά ούτε και να αργοπορήσουν, με δεδομένη την επαναλειτουργία των σχολείων τον Σεπτέμβριο. Θεωρούμε δικαιολογημένη τη δυσφορία τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών για τη μη ολοκλήρωση της εγκατάστασης, που ως επί το πλείστον αφορά την καθυστέρηση των ηλεκτρολογικών εργασιών.

Αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας η έγκαιρη υλοποίηση των έργων και καλούμε τόσο το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας όσο και τις εμπλεκόμενες Σχολικές Εφορείες, όπως επισπεύσουν και ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγκατάστασης, ελέγχου και λειτουργίας των κλιματιστικών.

Ως Οργανωμένοι Γονείς δεν είμαστε οι πλέον ευτυχείς όταν χάνονται διδακτικές ώρες από την εκπαίδευση των παιδιών μας. Όμως θέλουμε να πιστεύουμε πως η προγραμματισμένη απόφαση της Π.Σ.Ε.Μ. για Παγκύπρια αποχή από τα μαθήματα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, την 3η και 4η περίοδο, θα λειτουργήσει θετικά και θα συμβάλει ώστε να μην υπάρξει άλλη καθυστέρηση στην πλήρη λειτουργία των κλιματιστικών σε όλες τις σχολικές μας μονάδες.

Ως Οργανωμένοι Γονείς που μοναδική μας έγνοια έχουμε την εύρυθμη λειτουργία όλων των σχολικών μας μονάδων μέσα στις κατάλληλες συνθήκες εκπαίδευσης και μάθησης, θα παρακολουθούμε την όλη διαδικασία μέχρι την πλήρη υλοποίηση.

Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης είχε πρωτοστατήσει από την πρώτη στιγμή ούτως ώστε να εισακουστεί η θέση μας και να αρχίσει η εγκατάσταση των κλιματιστικών μονάδων στα σχολεία μας. Όπως έχουμε συνδράμει όλα αυτά τα χρόνια στην προσπάθεια αυτή, έτσι θα συνεχίσουμε και τώρα μέχρι την πλήρη υλοποίηση.