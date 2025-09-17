Συνέβη και αυτό σε σχολείο της Κύπρου. Έβαλαν μεν κλιματιστικά όπως εξαγγέλθηκε, ωστόσο, δεν μπορεί να τα αντέξει η πεπαλαιωμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, με αποτέλεσμα να… πέφτει το ρεύμα. Ο λόγος για το Λύκειο Μακαρίου στη Λάρνακα, οι μαθητές του οποίου απείχαν το πρωί για μία ώρα από τα μαθήματά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αφού για τρίτη ημέρα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με την παροχή ρεύματος.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες τα μαθήματα διεξάγονται υπό αποπνικτικές συνθήκες, αφού αφαιρέθηκαν και οι ανεμιστήρες από κάποιες τάξεις. Όπως διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τους οργανωμένους γονείς, το πρόβλημα αποδίδεται στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σχολείου, η οποία δεν αναβαθμίστηκε ποτέ. Στο σχολείο βρίσκονται από το πρωί μέλη της Σχολικής Εφορείας Λάρνακας, καθώς και ηλεκτρολόγοι προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα ηλεκτροδότησης.

«Εμείς αυτό που ζητούμε είναι γρήγορα ν’ αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος και το σχολείο να επανέλθει στην ομαλότητα», ανέφερε στο philenews o πρόεδρος των οργανωμένων γονέων της Λάρνακας, Κώστας Κώστα, ζητώντας όπως τοποθετηθούν ανεμιστήρες σε όλες τις τάξεις, μέχρι να λυθεί το πρόβλημα με την πεπαλαιωμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, που θα χρειαστεί μήνες. «Πρέπει να ξεκινήσει ολοκληρωμένη αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο σχολείο, για να μην δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα», σημείωσε ο κ. Κώστα.

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Λάρνακας, Γιάννα Νικολάου, υπέδειξεπως τα προβλήματα με τις απώλειες ρεύματος δεν έχουν σχέση με την τοποθέτηση 8 κλιματιστικών για σκοπούς διενέργειας των Παγκύπριων Εξετάσεων, αλλά με το γεγονός πως εδώ και… 35 χρόνια δεν έγινε καμία ηλεκτρολογική αναβάθμιση. Μιλώντας στην ιστοσελίδα μας, σημείωσε πως «μετά τη μελέτη που έγινε για την ηλεκτρολογική αναβάθμιση διαφάνηκε πως το σχολείο από πέρσι δούλευε οριακά. Καταγράφηκαν και πέρσι διακοπές ρεύματος χωρίς να προστεθεί τίποτε άλλο. Από το 1990 δεν έγινε καμία ηλεκτρολογική αναβάθμιση του σχολείου. Αντιλαμβάνεστε στο πέρασμα των χρόνων πόσες συσκευές προστέθηκαν στα σχολεία».

Πρόσθεσε, ακόμη, πως από το πρωί εργάζονται τρία συνεργία για να διαπιστώσουν που βρίσκονται οι απώλειες. «Εντοπίστηκε ήδη απώλεια στον χώρο της πολλαπλής αίθουσας, που δεν έχει καμία σχέση με τους χώρους που μπήκαν κλιματιστικά. Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να δούμε εάν υπάρχει αλλού απώλεια, για να απομονωθούν αυτά τα σημεία και να έχουμε κανονική λειτουργία του ρεύματος στο σχολείο. Θεωρώ πως θα επιλυθεί το πρόβλημα», σημείωσε, προσθέτοντας πως θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για ολική αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών συστημάτων του σχολείου, που θα διαρκέσει λίγους μήνες. Παράλληλα, όπως είπε, θα τοποθετηθούν τα υπόλοιπα κλιματιστικά στο σχολείο και στα υπόλοιπα Λύκεια της Λάρνακας. «Για να αντιληφθείτε γιατί προκλήθηκε το πρόβλημα αρκεί να σας πω πως το Μακάριο έχει δυναμική ρεύματος 30% λιγότερη από τα υπόλοιπα της Λάρνακας», τόνισε.

Κληθείσα ν’ αναφέρει για ποιο λόγο αποφασίστηκε η τοποθέτηση 8 κλιματιστικών, αφού δεν τα άντεχε το φορτίο του σχολείου, απάντησε «πως όταν τοποθετήθηκαν τα κλιματιστικά για τις Παγκύπριες Εξετάσεις, μέσω εγκυκλίου είχε ζητηθεί από τα σχολεία όπως κάνουν εξοικονόμηση ρεύματος στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις τους. Ερωτηθείσα για ποιο λόγο απομακρύνθηκαν ανεμιστήρες από τις τάξεις στο Μακάριο Λύκειο, είπε πως «κακώς έφυγαν» και πως δόθηκαν οδηγίες για επανατοποθέτησή τους στις τάξεις.