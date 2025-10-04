Ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας θα τεθεί σύντομα προς συζήτηση, το αναθεωρημένο κείμενο του σχεδίου Κανονισμών για το σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών, καθώς το υπουργείο Παιδείας το απέστειλε την Πέμπτη στη Βουλή. Πρόκειται για τα σημεία, τα οποία έχουν διαμορφωθεί -άλλα σε μικρότερο και άλλα σε μεγαλύτερο βαθμό- ως αποτέλεσμα του θερινού διαλόγου και επαφών μεταξύ Υπουργείου και εκπαιδευτικών οργανώσεων, σε μια προσπάθεια να βρεθεί η χρυσή τομή και να αποφευχθεί το αδιέξοδο.

Στο κείμενο του Υπουργείου περιλαμβάνονται τα επίμαχα σημεία, τα οποία έγραψε πρόσφατα ξανά σε ρεπορτάζ του ο «Φ», μεταξύ των οποίων ο ρόλος και η συμμετοχή του διευθυντή των σχολείων στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, η δημιουργία νέας θέσης (του Ανώτερου Εκπαιδευτικού), καθώς και οι διαφοροποιήσεις στο δευτεροβάθμιο σώμα εξέτασης ενστάσεων. Επίσης, στο κείμενο του Υπουργείου «σφράγισε» και η αριθμητική αξιολόγηση εκπαιδευτικών στην κλίμακα του 100, ωστόσο, μετά θα μετατρέπεται στην κλίμακα του 40, για σκοπούς εφαρμογής συγκεκριμένου άρθρου της νομοθεσίας που διέπει τη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία.

Πέραν από τα πιο πάνω, τα οποία δημοσιεύθηκαν σε γενικές γραμμές το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο κείμενο που τέθηκε ενώπιον της Βουλής έχει το σημείο της διαχείρισης των εκπαιδευτικών σε περίπτωση που θα κριθούν ανεπαρκείς ως προς την παιδαγωγική και διδακτική τους επάρκεια.

Συγκεκριμένα, για αυτή την περίπτωση το Υπουργείο αναφέρει ότι εκπαιδευτικός λειτουργός που κριθεί ανεπαρκής υποχρεούται να συμμετέχει σε πρόγραμμα παιδαγωγικής και διδακτικής στήριξης που του προσφέρεται από Ομάδα Στήριξης, την οποία απαρτίζουν ο Επιθεωρητής – Σύμβουλος, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας και ο παιδαγωγικός σύμβουλος. Η διάρκεια του προγράμματος κυμαίνεται από τρεις έως έξι μήνες, ώστε να ολοκληρώνεται πριν από τη λήξη της σχολικής χρονιάς, με νέα αξιολόγηση της παιδαγωγικής και διδακτικής του επάρκειας. «Νοείται ότι εάν κριθεί σκόπιμο, το πρόγραμμα παρατείνεται και εντός της επόμενης σχολικής χρονιάς, για την οποία ο υπό αξιολόγηση εκπαιδευτικός λειτουργός μπορεί εάν επιθυμεί να αιτηθεί αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος και στην περίπτωση αλλαγής σχολείου, το πρόγραμμα στήριξης συνεχίζει να προσφέρεται στον υπό αξιολόγηση εκπαιδευτικό λειτουργό από την Ομάδα Στήριξης του νέου σχολείου», αναφέρει χαρακτηριστικά το αναθεωρημένο κείμενο του υπουργείου Παιδείας.

Αναφορικά με τη διάρκεια του προγράμματος στήριξης ανεπαρκών εκπαιδευτικών, αυτό δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις δύο συνεχόμενες σχολικές χρονιές.

Στην περίπτωση που το πρόγραμμα στήριξης ολοκληρωθεί και πάλι ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός κριθεί ως ανεπαρκής, τότε θα παραπέμπεται στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, η οποία θα εφαρμόσει σχετικές πρόνοιες του νόμου.

Εξάλλου, στο κείμενο περιγράφεται και η διαδικασία αξιολόγησης τόσο των μόνιμων επί δοκιμασία εκπαιδευτικών όσο και των εκπαιδευτικών αφού αυτοί μονιμοποιηθούν. Στην πρώτη περίπτωση, η αξιολόγηση τους θα κρίνει την επικύρωση ή όχι της μονιμοποίησης τους. Στο σημείο που αφορά την επικύρωση του μόνιμου διορισμού τους και μετά, το υπουργείο Παιδείας προτείνει όπως αυτοί τυγχάνουν την πρώτης τους τελικής αριθμητικής αξιολόγησης τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει οκτώ χρόνια υπηρεσίας, από τα οποία τουλάχιστον τα πέντε σε δημόσιο σχολείο. Στη συνέχεια, η τελική τους αριθμητική αξιολόγησης θα γίνεται ανά τριετία.

Όσον αφορά στην περίοδο που διευθυντής και επιθεωρητής (με βαρύτητα αξιολόγησης 20% και 80% αντίστοιχα) θα αξιολογούν τον εκπαιδευτικό, αναφέρεται πως πραγματοποιούν ο καθένας δύο επισκέψεις στην τάξη για παρατήρηση της διδασκαλίας. Η πρώτη επίσκεψη ορίζεται χρονικά μεταξύ Οκτωβρίου και Ιανουαρίου και η δεύτερη μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου για τους εκπαιδευτικούς Μέσης και Ιουνίου για τους εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών λειτουργών ταξινομούνται σε τέσσερις τομείς και συγκεκριμένα σε: α) Επαγγελματική γνώση και ανάπτυξη, β) διδακτική – παιδαγωγική επάρκεια, γ) οργάνωση, διοίκηση και επικοινωνία και δ) επαγγελματική υπευθυνότητα και συμπεριφορά.

Σχετικά με το πότε θα τεθούν σε εφαρμογή οι νέοι Κανονισμοί, στο έγγραφο αναφέρεται η σχολική χρονιά 2027-2028 ενώ συγκεκριμένα τους σημεία σε άλλο χρονικό μεταβατικό πλάνο και ξεκαθαρίζεται ότι η αριθμητική αξιολόγηση εκπαιδευτικών μέχρι τη σχολική χρονιά 2029 – 2030 θα συνεχίσει να γίνεται από έναν αξιολογητή και δη, από τον επιθεωρητή.