Στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα μέσω του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Σχολικών Μονάδων για την Ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων και των Δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση STEM», το υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας θα προχωρήσει στην επιχορήγηση για την αγορά ταμπλετών και φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου, η υλοποίηση της παρούσας δράσης, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της διδασκαλίας και της μάθησης, επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των μαθητών και μαθητριών με τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία. Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και της καθημερινής ζωής. Μέσα από την απόκτηση ταμπλέτας ή φορητού υπολογιστή, οι μαθητές/μαθήτριες ενισχύονται τόσο στην πρόσβαση στη γνώση όσο και στη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, προωθώντας την αποτελεσματική συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία.

Το υπουργείο Παιδείας θα παραχωρήσει χορηγία €100 για την αγορά ταμπλετών σε μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στη Γ΄ τάξη των Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων, καθώς και χορηγία €300 για την αγορά φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών σε μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στη Β΄ τάξη των Δημόσιων Γυμνασίων Μέσης Εκπαίδευσης.

Η επιχορήγηση αυτή θα χορηγηθεί στις οικογένειες που λαμβάνουν επίδομα τέκνου.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας https://www.moec.gov.cy ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν περαιτέρω διευκρινίσεις στο τηλέφωνο 22800647. Επίσης, μπορούν να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση msergides@moec.gov.cy.