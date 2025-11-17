«Σε τρεις συνεδρίες της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής -στις 18 Ιουνίου, στις 22 Οκτωβρίου και στις 5 Νοεμβρίου- και στα πλαίσια του θεσμικού ρόλου άσκησης ελέγχου της Βουλής, ζητήσαμε ως Επιτροπή Παιδείας να μας παραδοθεί η αλληλογραφία της κυβέρνησης με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ιδιαίτερα το σημείο που λέει ότι το Σχέδιο Αξιολόγησης των εκπαιδευτικών πρέπει να ψηφιστεί εντός του 2025» αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ προσθέτει ότι «πέντε μήνες μετά η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κοροϊδεύει. Παρά τις συνεχείς δεσμεύσεις της ΥΠΑΝ ενώπιον της Επιτροπής, δεν έχουν αποστείλει οτιδήποτε. Αλήθεια τι είναι αυτό που τους εμποδίζει εδώ και πέντε μήνες να αποστείλουν την αλληλογραφία στη Βουλή αφού τα πράγματα είναι τόσο σοβαρά»;

«Ο κ. Χριστοδουλίδης οφείλει να κοιταχτεί στον καθρέφτη αν ψάχνει να βρει υπαίτιους για την κρίση στην Παιδεία και για τους κινδύνους σε σχέση με το Ταμείο και να σταματήσει ατεκμηρίωτα να εκβιάζει την Βουλή», αναφέρει ο κ. Χριστοφίδης, ενώ σημειώνει πως «την περασμένη εβδομάδα στα πλαίσια άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου έχω αποστείλει διά μέσου της νενομισμένης διαδικασίας κοινοβουλευτική ερώτηση για να μας παραδοθεί ολόκληρη η αλληλογραφία με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Σε επικοινωνία της Γραμματείας της Επιτροπής με τη διεύθυνση Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (κάτω από την γενικότερη διεύθυνση Ανάπτυξης) του Υπουργείου Οικονομικών, η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι το ορόσημο είναι το 2026, τονίζει ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ.

Η κυβέρνηση κατέθεσε το τελευταίο σχέδιο στις 4 Νοεμβρίου. Απαιτεί ουσιαστικά να ψηφιστεί χωρίς ζύμωση, διάλογο και συζήτηση, «εκβιάζοντας την Βουλή και παραγνωρίζοντας τους εμπλεκόμενους».

Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη συνεχίζει από εκεί που έμεινε η κυβέρνηση Αναστασιάδη, όταν με το ίδιο «επιχείρημα» απαιτούσε από την Βουλή να ψηφίσει το απαράδεκτο σχέδιο για την προδημοτική εκπαίδευση που είχε φέρει. Η Βουλή ευτυχώς αρνήθηκε να υποκύψει στον εκβιασμό, τίποτα δεν χάσαμε και η Βουλή ψήφισε ένα σωστό σχέδιο που έφερε η ΥΠΑΝ, με τις καθοριστικές ψήφους του ΑΚΕΛ.