Ο Ανώτερος Εκπαιδευτικός, νέα θέση που προνοεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών, μονοπώλησε τη χθεσινή κατ’ άρθρο συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή Παιδείας. Γνωστό σημείο διαφωνίας των εκπαιδευτικών οργανώσεων, αλλά και σημείο επιμονής από πλευράς Υπουργείου και –όπως διαφάνηκε από τη χθεσινή συζήτηση– σημείο που συγκεντρώνει διαφορετικές θεωρήσεις και από πλευράς βουλευτών.

Κι αυτό, διότι, πέραν των διευκρινίσεων που ζητήθηκαν από το υπουργείο Παιδείας για το τι είναι στην πράξη αυτή η θέση, τι καθήκοντα και αρμοδιότητες θα έχει και ποιοι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, τέθηκε επί τάπητος και άποψη για ανάγκη διαγραφής της εν λόγω πρόνοιας. Η πρόταση αυτή έγινε από τον βουλευτή του ΔΗΣΥ, Γιώργο Κάρουλλα, ο οποίος, μεταξύ άλλων, επεσήμανε πως το σημείο που αφορά στη δημιουργία θέσης Ανώτερου Εκπαιδευτικού πρέπει να διαγραφεί και να μην συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο.

Την άποψη αυτή απέρριψε κατηγορηματικά το υπουργείο Παιδείας, το οποίο φαίνεται να μην κάνει βήμα πίσω ως προς αυτό το σημείο-πρόνοια. Συγκεκριμένα, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου, Γιώργος Παντελή, ξεκαθάρισε και επί της ουσίας, ξέκοψε, ένα τέτοιο ενδεχόμενο. «Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στην πρόταση για διαγραφή του Ανώτερου Εκπαιδευτικού», δήλωσε, προσθέτοντας πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, καθώς η θέση αυτή αποτελεί βασικό άξονα του νέου σχεδίου και ενδεχόμενη απάλειψή της θα αλλάξει όλο το πλαίσιο του σχεδίου αξιολόγησης εκπαιδευτικών. Ο κ. Παντελή ανέφερε πως Ανώτεροι Εκπαιδευτικοί θα μπορούν να γίνονται εκπαιδευτικοί που δεν ενδιαφέρονται για διοικητικά καθήκοντα, είναι ικανοί για να είναι μέσα στις τάξεις, να διδάσκουν τους μαθητές, αλλά να έχουν και ρόλο μέντορα για άλλους εκπαιδευτικούς. Για τον ρόλο του μέντορα θα τους παρέχεται μείωση διδακτικού χρόνου κατά δύο περιόδους, ενώ η κλίμακα στην οποία θα τοποθετούνται είναι η Α11.

Από τη συζήτηση προέκυψε πως υπάρχουν δύο «σχολές σκέψεις» αναφορικά με το κατά πόσον οι Ανώτεροι Εκπαιδευτικοί θα έχουν το δικαίωμα να διεκδικούν ή όχι, στο μέλλον διευθυντική θέση. Η μία τάση υποστηρίζει πως δεν θα πρέπει να γίνεται αυτό, καθώς θα είναι επιλογή τους να παραμείνουν στην έδρα και αφού θα είναι ιδιαίτερα ικανοί, να συνδυάζουν τον ρόλο του μέντορα σε άλλους συναδέλφους τους και να μην παρατηρείται ανακολουθία όσον αφορά στην ανάγκη δημιουργίας αυτής της θέσης μέσα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η άλλη, υποστηρίζει πως είναι δικαίωμα των εκπαιδευτικών να διεκδικούν προαγωγή και γιατί όχι, από Ανώτεροι Εκπαιδευτικοί εάν το επιθυμούν να μπορούν να διεκδικούν διευθυντικές θέσεις.

Όσον αφορά το τι προνοεί το Υπουργείο επί του σημείου αυτού, έχει θέσει προϋπόθεση όπως ο Ανώτερος Εκπαιδευτικός μπορεί να διεκδικήσει διευθυντική θέση με την πάροδο δέκα χρόνων στη θέση Ανώτερου Εκπαιδευτικού, ενώ η επιμόρφωσή του για τα διοικητικά του καθήκοντα να γίνεται πριν και όχι μετά την ανάληψη της νέας θέσης όπως ισχύει στις περιπτώσεις των βοηθών διευθυντών και διευθυντών σχολείων.

Αξίζει να σημειωθεί πως η υπουργός Παιδείας, έκανε παρέμβαση στη συζήτηση διαδικτυακά, λόγω του περιορισμού που έχει έπειτα από το πρόσφατο ατύχημά της, ξεκαθαρίζοντας πως για τη θέση Ανώτερου Εκπαιδευτικού υπάρχει σχέδιο υπηρεσίας. Σύμφωνα με την Αθηνά Μιχαηλίδου, πρόκειται για θέση κανονικής προαγωγής όπως θα ήταν ένας εκπαιδευτικός βοηθός διευθυντής. Πρόκειται, όπως είπε, για επιβράβευση του καλού εκπαιδευτικού που θέλει να μείνει στην τάξη. «Δεν είναι όλοι ικανοί για διοικητικά και διευθυντικά καθήκοντα», ανέφερε η Υπουργός, προσθέτοντας πως σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες ο Ανώτερος Εκπαιδευτικός υπάρχει.

Η συζήτηση κατ’ άρθρο του νομοσχεδίου για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών θα συνεχιστεί και την άλλη εβδομάδα, με στόχο να ολοκληρωθεί ούτως ώστε να προωθηθεί το θέμα στην Ολομέλεια της Βουλής. Στην όλη διαδικασία, πάντως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχουν οι τροπολογίες που θα κατατεθούν από βουλευτές και κόμματα.

Το σημείωμα για τον κίνδυνο αποκοπής των €60 εκατ.

Εξάλλου, ο κ. Παντελή, κατέθεσε στην επιτροπή Παιδείας, το σημείωμα που έλαβε το υπουργείο Παιδείας από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με την ανάγκη ψήφισης του σχεδίου για το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών καθώς υπάρχει ο κίνδυνος αποκοπής €60 εκατ. Ένα θέμα, το οποίο αποκάλυψε προ μηνών ο «Φ» και το οποίο απασχόλησε την επιτροπή Παιδείας όλο αυτό το διάστημα που συζητά το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Με αφορμή το αίτημα του ΑΚΕΛ όπως κατατεθεί η αλληλογραφία της κυβέρνησης με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς γύρω από αυτό το θέμα (όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο βουλευτής Άντρος Καυκαλιάς), καθώς η μεταρρύθμιση του συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου έχει τεθεί σαν ορόσημο στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), ο κ. Παντελή υπέβαλε το σχετικό σημείωμα.

Σε αυτό, η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης στις 12 Νοεμβρίου σημειώνει πως «με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των στόχων και οροσήμων του ΣΑΑ, επιθυμώ να σημειώσω εκ νέου την ανάγκη για έγκαιρη ψήφιση των «περί Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικού Έργου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών του 2025» και του «περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμου του 2025» που αφορούν το Μέτρο C5.1R2: Νέο Σύστημα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού και του Εκπαιδευτικού Έργου, το οποίο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ)».

Αναφέρει δε, ότι το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στην επόμενη δόση χορηγίας η οποία προγραμματίζεται να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2025. Ως εκ τούτου, οι Κανονισμοί/ Νομοθεσία θα πρέπει να ψηφιστούν και να δημοσιευθούν μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2025.

«Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί το Ορόσημο #241 μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2025, το οποίο αποτελεί ανά χώρα σύσταση, τότε, εκτιμάται ότι, με βάση μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προηγούμενη παρόμοια εμπειρία, θα αποκοπεί και ανασταλεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η καταβολή ποσού ύψους περίπου €60εκατ. Παρ’ όλο που δύναται να δοθεί κάποιος χρόνος για επίτευξη του οροσήμου πριν την οριστική αποκοπή του ποσού, εντούτοις, λόγω των απαιτούμενων ελέγχων που πρέπει να διενεργηθούν από την Επιτροπή και τις περιορισμένες συνεδρίες της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, λόγω των επικείμενων βουλευτικών εκλογών, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η έγκαιρη ψήφιση των Κανονισμών/ Νομοθεσίας για να δοθεί και ο απαιτούμενος χρόνος για τους αναγκαίους ελέγχους και τυχόν ενέργειες, το ποσό των περίπου €60 εκατ., εντέλει, θα αποκοπεί οριστικά», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σημείωμα.