Ξεκάθαρη είναι η θέση του υπουργείου Παιδείας όσον αφορά την πρόνοια του νομοσχεδίου για την αλλαγή του συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών, με την οποία εισάγεται η θέση του Ανώτερου Εκπαιδευτικού. “Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στην πρόταση για διαγραφή του Ανώτερου Εκπαιδευτικού”, δήλωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Παντελή, ενώπιον της επιτροπής Παιδείας της Βουλής, η οποία συζήτησε άρθρο προς άρθρο το σχετικό νομοσχέδιο.

Απαντώντας στη θέση του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Γιώργου Κάρουλλα, περί ανάγκης διαγραφής της πρόνοιας που εισάγει τον Ανώτερο Εκπαιδευτικό, ο κ. Παντελή ξεκαθάρισε πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, καθώς η θέση αυτή αποτελεί βασικό άξονα του νέου σχεδίου και ενδεχόμενη απάλειψή της θα αλλάξει όλο το πλαίσιο του σχεδίου αξιολόγησης εκπαιδευτικών. Ο κ. Παντελή ανέφερε πως Ανώτεροι Εκπαιδευτικοί θα μπορούν να γίνονται εκπαιδευτικοί που δεν ενδιαφέρονται για διοικητικά καθήκοντα, είναι ικανοί για να είναι μέσα στις τάξεις, να διδάσκουν τους μαθητές αλλά να έχουν και ρόλο μέντορα για άλλους εκπαιδευτικούς. Για το ρόλο του μέντορα θα τους παρέχεται μείωση διδακτικού χρόνου κατά δύο περιόδους.

Υπενθυμίζεται ότι η θέση Ανώτερου Εκπαιδευτικού είναι ένα από τα σημεία τριβής στις συζητήσεις Υπουργείου και εκπαιδευτικών οργανώσεων και σήμερα στην επιτροπή Παιδείας είχε καταλάβει μεγάλο μέρος της συζήτησης. Οι βουλευτές άνοιξαν διάφορα ζητήματα που αφορούν τη νέα αυτή θέση, όπως για παράδειγμα, τα καθήκοντα, ο ρόλος, το πλαίσιο δράσης του στο σχολείο κ.λπ.

Συγκεκριμένα, διαφάνηκε πως υπάρχει και διάσταση απόψεων στο κατά πόσον οι Ανώτεροι Εκπαιδευτικοί θα πρέπει ή όχι να διεκδικούν προαγωγή σε διευθυντικές θέσεις. Η μία «σχολή σκέψης» υποστηρίζει πως δεν θα πρέπει να γίνεται αυτό καθώς θα είναι επιλογή τους να παραμείνουν στην έδρα και αφού θα είναι ιδιαίτερα ικανοί, να συνδυάζουν το ρόλο του μέντορα σε άλλους συναδέλφους τους και να μην παρατηρείται ανακολουθία όσον αφορά στην ανάγκη δημιουργίας αυτής της θέσης μέσα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η άλλη, υποστηρίζει πως είναι δικαίωμα των εκπαιδευτικών να διεκδικούν προαγωγή και γιατί όχι, από Ανώτεροι Εκπαιδευτικοί εάν το επιθυμούν να μπορούν να διεκδικούν διευθυντικές θέσεις.

Όσον αφορά το τι προνοεί το Υπουργείο επί του σημείου αυτού, έχει θέσει προϋπόθεση όπως ο Ανώτερος Εκπαιδευτικός μπορεί να διεκδικήσει διευθυντική θέση με την πάροδο δέκα χρόνων στη θέση Ανώτερου Εκπαιδευτικού, ενώ η επιμόρφωσή του για τα διοικητικά του καθήκοντα να γίνεται πριν και όχι μετά την ανάληψη της νέας θέσης όπως ισχύει στις περιπτώσεις των βοηθών διευθυντών και διευθυντών σχολείων.

Για το θέμα αυτό έκανε παρέμβαση διαδικτυακά η υπουργός Παιδείας, η οποία ξεκαθάρισε πως υπάρχει σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση αυτή.

Σύμφωνα με την Αθηνά Μιχαηλίδου, πρόκειται για θέση κανονικής προαγωγής όπως θα ήταν ένας εκπαιδευτικός βοηθός διευθυντής. Πρόκειται, όπως είπε, για επιβράβευση του καλού εκπαιδευτικού που θέλει να μείνει στην τάξη. “Δεν είναι όλοι ικανοί για διοικητικά και διευθυντικά καθήκοντα”, ανέφερε η Υπουργός, προσθέτοντας πως σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες ο Ανώτερος Εκπαιδευτικός υπάρχει.

Όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή, ο Ανώτερος Εκπαιδευτικός είναι νέα θέση, κλίμακας Α11.

Όπως διαφάνηκε από τη συζήτηση, το σημείο αυτό αναμένεται να συγκεντρώσει τροπολογίες από βουλευτές και τώρα αυτό που απομένει είναι το πώς τελικά θα διαμορφωθεί.

Η συζήτηση κατ’ άρθρο του νομοσχεδίου για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών θα συνεχιστεί και την άλλη εβδομάδα.