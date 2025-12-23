Τα μόνα ξεκάθαρα σημεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις εκπαιδευτικές οργανώσεις σχετικά με την ψήφιση του νέου συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών είναι η απογοήτευση και η θέση πως δεν μπορεί ως έχει η νέα νομοθεσία, να εφαρμοστεί. Ως εκ τούτου, σύντομα ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ θα συγκαλέσουν τα αρμόδια τους σώματα για να αποφασίσουν πώς θα διαχειριστούν τα νέα δεδομένα. Πάντως, από τις πρώτες εκτιμήσεις καθώς και από τις τοποθετήσεις διαφόρων στελεχών των εκπαιδευτικών οργανώσεων, διαφαίνεται πως η κλιμάκωση των μέτρων (των απεργιακών) δεν προκρίνεται, τουλάχιστον επί της παρούσης. Αυτό βέβαια, δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι αποφάσεις για κλιμάκωση των μέτρων, χωρίς να αποκλείονται και τα δυναμικά, είναι στο τραπέζι από προηγούμενες συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ.

Σε περίπτωση που οι οργανώσεις αποφασίσουν σύντομα να μην προχωρήσουν σε δυναμικά μέτρα, η πιθανότερη οδός που θα ακολουθήσουν είναι η προσπάθεια διαφοροποίησης των σημείων με τα οποία διαφωνούν στη νομοθεσία. Κάτι που αν γίνει, θα είναι με διαβήματα στη Βουλή.

Για την επόμενη μέρα της ψήφισης του επίμαχου νομοσχεδίου, η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, ανέφερε πως δεν είναι σε θέση τώρα να ενημερώσει για το τι θα πράξει η οργάνωση, καθώς τα αρμόδια όργανά της θα συγκληθούν την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουν και να αποφασίσουν.

Μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή του ΑΝΤ1, η κ. Βασιλείου επεσήμανε πως υπάρχουν κάποιες ενέργειες που πρέπει να γίνουν και οι οποίες θα εξεταστούν. Σε πρώτη φάση, η ΠΟΕΔ θα μελετήσει το τελικό κείμενο της νομοθεσίας καθώς χθες κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, ψηφίστηκε και μια προφορική τροπολογία, και εν συνεχεία θα αποφασίσει.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΠΟΕΔ, τα σημεία διαφωνίας παραμένουν, μεταξύ των οποίων και η συμμετοχή του διευθυντή στην αριθμητική αξιολόγηση εκπαιδευτικών.

«Το σίγουρο είναι πως αυτό που ψηφίστηκε δεν μπορεί να εφαρμοστεί ως έχει. Λείπουν πολλά πράγματα και αυτό είναι ξεκάθαρο. Ως εκ τούτου, η Βουλή κάλεσε το υπουργείο Παιδείας σε δύο μήνες να καταθέσει τα κριτήρια αξιολόγησης. Και αυτό είναι κάπως οξύμωρο: Ψηφίστηκε η αξιολόγηση αλλά δεν ξέρουμε τα κριτήρια αξιολόγησης», είπε μεταξύ άλλων η κ. Βασιλείου.

«Θα προσπαθήσουμε να γίνουν διορθώσεις στο εν λόγω νομοθέτημα, καθώς όπως είναι τώρα δεν είναι εφαρμόσιμο», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της ΠΟΕΔ, Χάρης Χαραλάμπους, κληθείς από το philenews να σχολιάσει τις σκέψεις της οργάνωσης των δασκάλων, στον απόηχο της ψήφισης του νόμου.

Ο κ. Χαραλάμπους ερωτηθείς για το ενδεχόμενο λήψης απεργιακών μέτρων, ανέφερε πως η λήψη μέτρων δεν αφορά απαραίτητα απεργία, η οποία ενδεχομένως τώρα να μην «θεραπεύει» την κατάσταση. Ωστόσο, σημείωσε ότι το Εκτελεστικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ θα συνέλθει για να εξετάσει τα δεδομένα και να αποφασίσει, την επόμενη εβδομάδα. Ξεκαθάρισε όμως, πως οπωσδήποτε πρέπει να γίνουν διορθώσεις σε συγκεκριμένα σημεία του νόμου, και αυτό όπως είπε, έχει ξαναγίνει. «Το νομοσχέδιο δεν είναι στατικό, μπορεί να διορθωθεί», ανέφερε ο κ. Χαραλάμπους.

Από πλευράς ΟΕΛΜΕΚ, ο πρόεδρος της Δημήτρης Ταλιαδώρος, σημείωσε πως υπολείπονται πολλά πράγματα από τη νομοθεσία, όπως έχει ψηφιστεί και είναι σημαντικό το γεγονός πως το υπουργείο Παιδείας υποχρεώνεται εντός δύο μηνών να καταθέσει τα κριτήρια αξιολόγησης για συζήτηση στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής. «Είναι πρωτοφανές να ψηφίζεται η νομοθεσία για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών χωρίς τα εργαλεία αξιολόγησής τους», επεσήμανε ο κ. Ταλιαδώρος.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο λήψης δυναμικών μέτρων, ανέφερε ότι έτσι κι αλλιώς το συμβούλιο της οργάνωσης είναι εξουσιοδοτημένο από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων για λήψη μέτρων, ωστόσο, συνεδρία θα πραγματοποιηθεί μετά τις γιορτές.

Ο κ. Ταλιαδώρος ανέφερε ακόμη πως η ΟΕΛΜΕΚ αναμένει από την υπουργό Παιδείας να την καλέσει σε σύσκεψη για θέματα που αφορούν και διευθυντές για να εξεταστούν κάποια αιτήματα. «Εκεί θα δούμε εάν υπάρχει και η διάθεση», ανέφερε ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, καταλήγοντας με το σχόλιο: «Ευελπιστούμε ότι όλοι θα γίνουμε πιο σοφοί από την εμπειρία αυτών των 14 μηνών».