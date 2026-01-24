Μπορεί το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών, το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα, να θέλει ακόμη μερικά χρόνια για να εφαρμοστεί στην πράξη (από τη σχολική χρονιά του 2028), ωστόσο «κομμάτια» του έχουν ήδη αρχίσει να μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης. Μετά τη σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης του νέου συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών και την έναρξη των εργασιών της, σειρά παίρνουν οι επιμορφώσεις διευθυντών και εκπαιδευτικών για τα νέα δεδομένα που θα έχουν σύντομα ενώπιόν τους.

Ήδη, το υπουργείο Παιδείας απέστειλε εγκύκλιο στα σχολεία, με τα οποία τα ενημερώνει για τις επιμορφωτικές δράσεις που θα αρχίσουν τις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου, επισημαίνοντας πως οι συναντήσεις αυτές απευθύνονται σε όλους τους εκπαιδευτικούς και όλους τους διευθυντές των σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Σκοπός των συναντήσεων είναι η ενημέρωσή τους για τις πρόνοιες του νέου συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου. Ειδικότερα, στις συναντήσεις θα γίνει αναφορά στις πρόνοιες της νομοθεσίας για την αξιολόγηση, τόσο των εκπαιδευτικών όσο και του εκπαιδευτικού έργου, με εστίαση στις διαδικασίες εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης.

Αναφορικά με τη συμμετοχή, τονίζεται πως οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, περιλαμβανομένων και όσων ασκούν καθήκοντα διευθύνοντα, θα συμμετέχουν σε μία ενημερωτική συνάντηση, διάρκειας δύο ωρών, σε εργάσιμο χρόνο, διαδικτυακά. Η συνάντηση θα επαναληφθεί τέσσερις φορές σύμφωνα με πρόγραμμα, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων. Οι διευθυντές όλων των σχολείων θα συμμετέχουν σε μια μονοήμερη διά ζώσης συνάντηση, σε εργάσιμο χρόνο, σύμφωνα με πρόγραμμα και με τα εξής αντικείμενα: Ο ρόλος του διευθυντή και αυτοαξιολόγηση σχολείου.

Υπενθυμίζεται ότι τώρα, ενώπιον της Επιτροπής Παρακολούθησης βρίσκεται το ζήτημα των κριτηρίων αξιολόγησης για τις διάφορες βαθμίδες εκπαιδευτικών, καθώς υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την ετοιμασία τους (μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου), αλλά και το θέμα των σχεδίων υπηρεσίας για τη νέα θέση που δημιουργείται, αυτή του Ανώτερου Εκπαιδευτικού.