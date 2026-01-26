Αναφορικά με την κατ’ οίκον εκπαίδευση, η Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι ένας αριθμός παιδιών δυστυχώς λόγω πολύ σοβαρών προβλημάτων χρειάζεται να παραμείνει εκτός σχολείου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, «αυτό, το σχολείο, η εκπαίδευση το διευκολύνει και προσφέρουμε αυτό που ονομάζεται κατ’ οίκον εκπαίδευση».

«Αυτό που πάμε να κάνουμε είναι να συγυρίσουμε, ας μου επιτραπεί ο όρος, να οργανώσουμε καλύτερα την κατ’ οίκον εκπαίδευση από την επόμενη σχολική χρονιά, ώστε τα κριτήρια ποιοι δικαιούνται, η μεθοδολογία, πώς γίνεται και πώς προσφέρεται η κατ’ οίκον εκπαίδευση, αλλά και πιο ποιοτικό περιεχόμενο στην κατ’ οίκον εκπαίδευση, να βελτιωθούν», εξήγησε η κ. Μιχαηλίδου. Γίνονται, συμπλήρωσε, ήδη πρωτόκολλα.

«Θα είμαστε έτοιμοι πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς αυτής, έτσι ώστε να τα εφαρμόσουμε την επόμενη σχολική χρονιά. Θα γίνονται πρωτόκολλα, γίνονται επιμορφώσεις ώστε να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία σε αυτά τα παιδιά για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί να παραμείνουν εκτός σχολείου», πρόσθεσε.

Υπάρχουν ώρες αναπλήρωσης στους εκπαιδευτικούς

Ερωτηθείσα για το θέμα της αντικατάστασης εκπαιδευτικών και κληθείσα να σχολιάσει δηλώσεις ότι παιδιά μένουν χωρίς αντικαταστάτη εκπαιδευτικό, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι «όταν έχουμε αντικατάσταση εκπαιδευτικού για λόγους ασθενείας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που υπερβαίνει τις κάποιες μέρες, είναι δηλαδή αρκετές ημέρες αντικατάστασης, εκεί οπωσδήποτε βρίσκουμε άτομα από τον κατάλογο διοριστέων και υπάρχει ενδιαφέρον».

«Το πρόβλημα υπάρχει με τις ολιγοήμερες, μια μέρα, δύο, τρεις μέρες όπου αρνούνται ή δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους ανθρώπους στον κατάλογο διοριστέων για να αναλάβουν αυτό το πόστο. Θέλω να ξεκαθαρίσω πως στην περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού στη δημοτική, κανένα παιδί δεν μένει εκτός τάξης. Γίνονται διευθετήσεις ώστε είτε να παρακολουθήσει σε άλλη τάξη είτε να αναπληρώνει άλλος εκπαιδευτικός. Υπάρχουν ώρες αναπλήρωσης στους εκπαιδευτικούς», σημείωσε.

Άρα, συνέχισε η Υπουργός Παιδείας, «δεν θέλουμε να παραπλανούμε τον κόσμο λέγοντας ότι χιλιάδες παιδιά μένουν (χωρίς αντικαταστάτη εκπαιδευτικό) όταν υπάρχει θέμα με μια ή δύο μέρες απουσίας εκπαιδευτικού».

«Είναι δικαίωμα των εκπαιδευτικών και κυρίως για λόγους υγείας να απουσιάζουν δύο ή τρεις μέρες και εκεί υπάρχει αυτή η διευθέτηση που ήδη ισχύει», συμπλήρωσε.

Η κ. Μιχαηλίδου είπε, παράλληλα, ότι εκτός από τις διευθετήσεις αυτές ήδη συζητούν με την ΠΟΕΔ και άλλους τρόπους ώστε η αντικατάσταση για αυτές τις λίγες μέρες να γίνει πιο ελκυστική.

«Άρα, είμαστε στο στάδιο διαβούλευσης και σύντομα θα έχουμε και ανακοινώσεις ακόμα και για αυτό», κατέληξε.

ΚΥΠΕ