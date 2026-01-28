Η ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας ότι εντός Φεβρουαρίου αρχίζουν οι επιμορφωτικές συναντήσεις στις οποίες καλούνται να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί με θέμα το νέο σύστημα αξιολόγησής τους, όπως αυτό ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, προκάλεσε την αντίδραση της ΠΟΕΔ. Κι αυτό, διότι η οργάνωση των δασκάλων διαφωνεί με την απόφαση αυτή του Υπουργείου, καθώς δεν προηγήθηκε διαβούλευση για το θέμα. Ως εκ τούτου, η ΠΟΕΔ τοποθετήθηκε τόσο με ανακοίνωσή της για το ζήτημα, όσο και με επιστολή της προς την Αθηνά Μιχαηλίδου, ζητώντας της όπως διευθετηθεί συνάντηση μαζί της, άμεσα, με στόχο την καλύτερη διαχείριση της συγκεκριμένης δράσης.

Ταυτόχρονα, η ΠΟΕΔ απευθυνόμενη στους εκπαιδευτικούς – μέλη της, τους καλεί να μην προβούν σε καμιά ενέργεια για συμμετοχή στις σχετικές συναντήσεις – επιμορφώσεις και επισημαίνει ότι θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση – ενημέρωση, εφόσον υπάρξουν εξελίξεις επί του θέματος.

«Οι ολοένα και περισσότερες προκλήσεις που καλούνται τα Δημόσια Σχολεία να διαχειριστούν, δεν αφήνουν περιθώρια σε βιαστικές αποφάσεις, που δυσχεραίνουν περισσότερο την καθημερινότητά τους και την ομαλή τους λειτουργία. Τονίζουμε ότι δυστυχώς τελικοί αποδέκτες όλης αυτής της κατάστασης, είναι τα ίδια τα παιδιά, με την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας να υπονομεύεται», σημειώνει η ΠΟΕΔ.

Πάντως, από πλευράς υπουργείου Παιδείας, πηγή του ανέφερε στον «Φ» ότι ο αριθμός των εκπαιδευτικών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στις επιμορφωτικές συναντήσεις για το νέο σύστημα αξιολόγησης, είναι μεγάλος, προσθέτοντας πως το θέμα που εγείρει η ΠΟΕΔ θα συζητηθεί στο πλαίσιο των συναντήσεων και της συχνής επικοινωνίας που έχει με το Υπουργείο.