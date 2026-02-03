Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των διοικητικών λειτουργιών, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Α.Ν.) εφαρμόζει το ηλεκτρονικό σύστημα eΔΕΑ για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των προεγγραφών και μετεγγραφών των μαθητών και μαθητριών της Α΄ τάξης Δημόσιων Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ), για τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Σε σχετική ανακοίνωση, τονίζεται ότι, για να είναι εφικτή η προεγγραφή/μετεγγραφή των μαθητών/ριών, μέσω του συστήματος «Ηλεκτρονικής Διοίκησης Εκπαίδευσης και Αγωγής» (eΔΕΑ), θα πρέπει οι γονείς/κηδεμόνες να δημιουργήσουν λογαριασμό στο CY Login και, στη συνέχεια, να δημιουργήσουν το προφίλ τους καθώς και το προφίλ του παιδιού τους, στο ηλεκτρονικό σύστημα eΔΕΑ (βλέπε παράγραφο 2). Η διαδικασία αυτή απαιτείται μόνο μία φορά και δεν χρειάζεται να επαναληφθεί, εφόσον τα προφίλ έχουν ήδη δημιουργηθεί. Οι γονείς/κηδεμόνες προτρέπονται να ολοκληρώσουν τις πιο πάνω ενέργειες πριν την έναρξη της υποβολής των ηλεκτρονικών προεγγραφών.

Για τις προεγγραφές των μαθητών/μαθητριών Β΄ και Γ΄ τάξης (Δημοσίων Γυμνασίων, Λυκείων και ΤΕΣΕΚ), για τη σχολική χρονιά 2026-2027, δεν θα πραγματοποιηθεί υποβολή αίτησης. Οι γονείς/κηδεμόνες καλούνται να μην προχωρήσουν σε υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος προεγγραφής για αυτές τις τάξεις. Ωστόσο, προτρέπονται να προχωρήσουν στην δημιουργία λογαριασμού CY Login και των σχετικών προφίλ στο σύστημα eΔΕΑ.

Για την ομαλή διεξαγωγή των προεγγραφών/μετεγγραφών στην Α´ τάξη Δημοσίων Γυμνασίων/Λυκείων/Τεχνικών Σχολών, παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να ακολουθήσουν τα παρακάτω:

Χρονοδιάγραμμα Υποβολής Αιτήσεων

(α) 05 – 15 Φεβρουαρίου 2026: Περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων προεγγραφών για την A´ τάξη Δημόσιων Γυμνασίων.

(β) 16 – 27 Φεβρουαρίου 2026: Περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων προεγγραφών για την Α΄ τάξη Δημόσιων Λυκείων/ΤΕΣΕΚ.

(γ) 02 – 13 Μαρτίου 2026: Περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων μετεγγραφών (αλλαγή σχολείου εκτός της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας) για την Α΄ τάξη Δημόσιων Γυμνασίων.

(δ) 16 – 31 Μαρτίου 2026: Περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων μετεγγραφών για την Α΄ τάξη Δημόσιων Λυκείων και ΤΕΣΕΚ.

Μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/ες υποβάλλουν εκπρόθεσμα αίτημα προεγγραφής, θα παραπέμπονται στο πλησιέστερο σχολείο της περιοχής τους με κενές θέσεις.

Διαδικασία προεγγραφής

Η διαδικασία προεγγραφής αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα:

Δημιουργία Λογαριασμού CY Login για τον γονέα/κηδεμόνα

Είσοδος στη διαδικτυακή πύλη eΔΕΑ

Δημιουργία Προφίλ Γονέα/Κηδεμόνα

Δημιουργία Προφίλ Μαθητή/Μαθήτριας

Αίτηση για προεγγραφή Μαθητή/Μαθήτριας

Υποβολή Αίτησης Προεγγραφής

Υπενθυμίζεται ότι, για την προεγγραφή των μαθητών/μαθητριών, θα πρέπει οι γονείς/κηδεμόνες να διαθέτουν λογαριασμό στο CY Login. Όσοι γονείς/κηδεμόνες δεν έχουν ήδη δημιουργήσει λογαριασμό CY Login, μπορούν να ακολουθήσουν τη σχετική διαδικασία που περιγράφεται ΕΔΩ.

Οι γονείς/κηδεμόνες που θα αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα με τη δημιουργία λογαριασμού CY Login, μπορούν να επικοινωνούν με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Μετά τη δημιουργία λογαριασμού CY Login, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να μεταβούν στη διαδικτυακή πύλη eΔΕΑ, στον σύνδεσμο: https://edea.schools.ac.cy και να επιλέξουν «Πύλη γονέα/κηδεμόνα». Η είσοδος πραγματοποιείται με την εισαγωγή του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού CY Login.

Μετά την είσοδο στο σύστημα, οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να έχουν πρόσβαση στον «Οδηγό Χρήσης Πύλης eΔΕΑ», για παροχή πρόσθετων πληροφοριών. Ο εν λόγω οδηγός βρίσκεται στις ανακοινώσεις της αρχικής σελίδας του συστήματος.

Επιπρόσθετα, οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να παρακολουθήσουν το σχετικό βίντεο-οδηγό ηλεκτρονικών προεγγραφών:

Όσον αφορά το σχολείο φοίτησης, αυτό καθορίζεται με βάση τις εκπαιδευτικές περιφέρειες.

Επιπλέον, για τεχνική υποστήριξη της Διαδικτυακής Πύλης eΔΕΑ οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να επικοινωνούν είτε με το τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης στο 22 558618 (Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00-16:00) είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: edea-support@schools.ac.cy.

Η ηλεκτρονική προεγγραφή είναι υποχρεωτική. Η οριστικοποίηση των εγγραφών θα ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουνίου 2026. Επισημαίνεται ότι οι Διευθύνσεις Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης διατηρούν το δικαίωμα διαφοροποίησης ή ακύρωσης των επιλογών των γονέων/κηδεμόνων, εφόσον αυτό επιβάλλεται από υπηρεσιακές ανάγκες (π.χ. εκπαιδευτικές περιφέρειες, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, πληρότητα τμημάτων).

Το σχολείο θα μελετήσει όλες τις ηλεκτρονικές αιτήσεις προεγγραφών, με τα σχετικά συνημμένα, και θα ελέγξει την ορθότητά τους.

Οι γονείς/κηδεμόνες θα ειδοποιηθούν μέσω του συστήματος:

• είτε για έγκριση της προεγγραφής

• είτε για να συμπληρώσουν/επισυνάψουν συγκεκριμένα στοιχεία/δεδομένα/ πληροφορίες/έντυπα.

Για τη διευθέτηση εκκρεμοτήτων (διόρθωση/συμπλήρωση), οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να υποβάλουν εκ νέου την αίτηση τους, εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται ως ακολούθως:

• 16 – 25 Φεβρουαρίου 2026 (για Γυμνάσια).

• 02 – 11 Μαρτίου 2026 (για Λύκεια/ΤΕΣΕΚ)

Το σχολείο θα μελετήσει όλες τις ηλεκτρονικές αιτήσεις προεγγραφών για τις οποίες αναμένονταν πρόσθετα στοιχεία/δεδομένα/πληροφορίες/έντυπα και θα ειδοποιήσει, μέσω του συστήματος, τους γονείς/κηδεμόνες για έγκριση της προεγγραφής. Αν για οποιονδήποτε λόγο υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες, το σχολείο επικοινωνεί τηλεφωνικώς με τους γονείς/κηδεμόνες, για ολοκλήρωση των προεγγραφών.

Διαδικασία Μετεγγραφής

Οι γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν μετεγγραφή του παιδιού τους σε σχολείο εκτός της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εντός των αποκλειστικών προθεσμιών. Σημειώνεται ότι μετά τη λήξη των περιόδων αυτών, δεν θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων.

Νοείται ότι για να μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να έχουν, προηγουμένως, ακολουθήσει τη διαδικασία προεγγραφής όπως περιγράφεται πιο πάνω, ώστε να εγγράψουν το παιδί τους στο σχολείο που καθορίζει το σύστημα και να λάβουν τη σχετική έγκριση.

Για υποβολή αίτησης μετεγγραφής, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να μεταβούν στη διαδικτυακή πύλη eΔΕΑ και από το μενού «Υπηρεσίες Για Γονείς/Κηδεμόνες», να επιλέξουν «Μετεγγραφές». Ακολούθως, θα πρέπει να καταχωρίσουν και να αιτιολογήσουν τον λόγο μετεγγραφής, να καταχωρίσουν το σχολείο προορισμού και να υποβάλουν την αίτηση μετεγγραφής.

Η έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων μετεγγραφής θα γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος eΔΕΑ. Συγκεκριμένα, τόσο οι γονείς/κηδεμόνες όσο και τα σχολεία που επηρεάζονται θα ενημερωθούν μέσα από το σύστημα. Ο/Η μαθητής/μαθήτρια, αν εγκριθεί η μετεγγραφή του, θα μεταφερθεί αυτόματα στο νέο σχολείο, μέσω του συστήματος, χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί ξανά στο νέο σχολείο.

Εκπαιδευτικές περιφέρειες

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, οποιασδήποτε εθνικότητας, που διαμένουν στην Κύπρο, ανεξάρτητα από τη νόμιμη ή μη παραμονή των γονέων/κηδεμόνων τους.

Οι εκπαιδευτικές περιφέρειες της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, για τη σχολική χρονιά 2026-2027, έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Α.Ν. Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να ενημερωθούν για το σχολείο φοίτησης των παιδιών τους, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης διαμονής τους, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.moec.gov.cy/dme/ekpaideftikes_perifereies.html.

Οι εκπαιδευτικές περιφέρειες έχουν ενσωματωθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα eΔΕΑ. Κατά την υποβολή αίτησης προεγγραφής, το σύστημα θα εμφανίζει αυτόματα το σχολείο στο οποίο πρέπει να εγγραφεί το παιδί, με βάση τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του. Σε περίπτωση που η διεύθυνση κατοικίας ενός παιδιού δεν είναι καταχωρισμένη στο σύστημα, καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να επικοινωνούν με το οικείο Επαρχιακό Γραφείο Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη λήψη σχετικών οδηγιών.

Οι εκπαιδευτικές περιφέρειες της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης παρουσιάζονται ΕΔΩ. Τονίζεται ότι το ηλεκτρονικό σύστημα eΔΕΑ δεν προεπιλέγει αυτόματα το σχολείο φοίτησης. Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να επιλέγουν οι ίδιοι το κατάλληλο σχολείο φοίτησης, ακολουθώντας τις οδηγίες του Παραρτήματος Α. Σε περίπτωση δήλωσης σχολείου που δεν αντιστοιχεί στην εκπαιδευτική περιφέρεια του/της μαθητή/ριας, το αίτημα θα απορρίπτεται. Σχετικά με τις εκπαιδευτικές περιφέρειες των Τεχνικών Σχολών, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τον/την καθηγητή/τρια Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ) του Γυμνασίου στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/μαθήτρια.

Απαραίτητα πιστοποιητικά και έγγραφα

Οι γονείς/κηδεμόνες είναι απαραίτητο να σαρώσουν και να επισυνάψουν στο σύστημα eΔΕΑ τα ακόλουθα έντυπα/πιστοποιητικά, ώστε να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία υποβολής αιτήματος:

Πιστοποιητικό Γέννησης/Δελτίο Ταυτότητας/Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού (ARC)

Για μαθητές/μαθήτριες που δεν γεννήθηκαν στην Κύπρο και τα στοιχεία τους δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν από το Αρχείο Πληθυσμού, απαιτείται Δελτίο Ταυτότητας ή Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού (ARC).

Για μαθητές/μαθήτριες που γεννήθηκαν στην Κύπρο και τα στοιχεία τους επιβεβαιώνονται αυτόματα από το σύστημα, μέσω του Αρχείου Πληθυσμού, δεν απαιτείται η προσκόμιση Πιστοποιητικού Γέννησης/Δελτίου Ταυτότητας/Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού (ARC).

Λογαριασμοί που αποδεικνύουν την ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας

Όλοι οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να επισυνάψουν δύο (2) από τους ακόλουθους τρεις λογαριασμούς: ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, σκυβάλων ώστε να αποδεικνύεται ότι η ταχυδρομική διεύθυνση της κατοικίας διαμονής του/της μαθητή/μαθήτριας είναι αυτή που δηλώθηκε και εμπίπτει στην εκπαιδευτική περιφέρεια του σχολείου.