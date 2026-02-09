Φως, πατρίδα, ρίζες, δημοκρατία, αξίες, πολιτισμός, ταυτότητα, Όμηρος, Ελύτης, ιστορία, γιασεμί… Μερικές μόνο από τις λέξεις τις οποίες επέλεξαν μαθητές για να περιγράψουν αυτό που σκέφτονται όταν ακούνε την έννοια «ελληνικά». Είναι οι λέξεις, με τις οποίες επέλεξαν να ταυτίσουν τη μοναδική και σπουδαία μας γλώσσα, που κατάφερε να γίνει οικουμενική, να ταξιδέψει μέσα στους αιώνες και να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα σε όλο τον κόσμο.

Μαθητές από το Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα στον Στρόβολο, μοιράστηκαν μέσα από ένα συγκλονιστικό βίντεο, την αγάπη και τον σεβασμό τους στην ελληνική γλώσσα, την ανησυχία τους για τα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα που επιχειρούν να την αλλοιώσουν αλλά κυρίως το δικό τους συμβόλαιο πως θα τη διατηρήσουν και θα την κρατήσουν ζωντανή.

Το πλούσιο λεξιλόγιο, ο ρυθμός και η μελωδία της ελληνικής γλώσσας αλλά και η ανθεκτικότητά της σε συνδυασμό με τη μακρά συνέχεια της, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα, τα οποία συνέβαλαν στην αναγνώρισή της από την UNESCO και στην καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας» την 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή, Διονύσιου Σολωμού.

Το βίντεο των μαθητών προβλήθηκε σήμερα στο πλαίσιο της μεγαλειώδους εκδήλωσης που διοργανώθηκε από την Πρεσβεία της Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και το υπουργείο Παιδείας και η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Οι μαθητές συγκίνησαν, προβλημάτισαν και στο τέλος απέσπασαν πολύ δυνατό χειροκρότημα…