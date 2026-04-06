Το πλήρωμα της αποστολής Artemis II κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ, ταξιδεύοντας πιο μακριά από τη Γη από οποιαδήποτε άλλη επανδρωμένη αποστολή, ξεπερνώντας την απόσταση που είχε επιτευχθεί από την αποστολή Apollo 13 το 1970.

Όπως αναφέρει το SkyNews, το πλήρωμα της αποστολής Artemis II ταξίδεψε στη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύσει ποτέ άνθρωπος από τη Γη, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που είχε καταγραφεί πριν από περισσότερα από 55 χρόνια κατά τη διάρκεια της αποστολής Apollo 13.

«Προχωράτε πέρα από αυτό το όριο»

Το Κέντρο Ελέγχου Αποστολής της NASA ενημέρωσε τους αστροναύτες με μήνυμα που υπογράμμισε τη σημασία του επιτεύγματος: «Πλήρωμα του Integrity: Στις 15 Απριλίου 1970, κατά τη διάρκεια της αποστολής Apollo 13, τρεις εξερευνητές κατέγραψαν το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχουν ταξιδέψει ποτέ άνθρωποι μακριά από τον πλανήτη μας.

Εκείνη την περίοδο, πριν από περισσότερα από 55 χρόνια, οι Λόβελ, Σουάιγκερτ και Χέιζ ταξίδεψαν σε απόσταση 400.171 χιλιιμέτρων από τη Γη.

Σήμερα, για λογαριασμό όλης της ανθρωπότητας, προχωράτε πέρα από αυτό το όριο».

Ιστορικό ορόσημο

Σύμφωνα με τη NASA, η αποστολή Apollo 13 είχε φτάσει σε απόσταση 400.171 χιλιομέτρων από τη Γη το 1970, θέτοντας ένα ιστορικό ορόσημο για τις επανδρωμένες διαστημικές πτήσεις.

Η διαστημική υπηρεσία επισημαίνει ότι η αποστολή Artemis II αναμένεται να φτάσει σε μέγιστη απόσταση περίπου 406.708 χιλιομέτρων από τη Γη, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ κατά περίπου 6.606 χιλιόμετρα και θέτοντας νέο σημείο αναφοράς για τη μελλοντική εξερεύνηση του διαστήματος.

Στην αθέατη πλευρά της Σελήνης

Σημειώνεται ότι σε μερικές ώρες, και πιο συγκεκριμένα στη 01:47 τα ξημερώματα της Τρίτης, το διαστημόπλοιο με τους τέσσερις αστροναύτες θα περάσει πίσω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης. Εκεί, το ίδιο το φεγγάρι θα μπλοκάρει τα σήματα που επιτρέπουν την επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου της NASA στο Χιούστον. Για περίπου 40 λεπτά, το πλήρωμα θα βρίσκεται πλήρως αποκομμένο από τη Γη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, η συνεχής επικοινωνία με το mission control αποτελεί μια πολύτιμη «γραμμή ζωής», προσφέροντας αίσθηση οικειότητας και ασφάλειας σε ένα περιβάλλον όπου η απόσταση από τον πλανήτη μεγαλώνει διαρκώς. Η απώλεια αυτής της σύνδεσης δημιουργεί μια σπάνια στιγμή απόλυτης απομόνωσης, καθώς οι αστροναύτες θα κινούνται μέσα στο σκοτάδι του διαστήματος, με μοναδική συντροφιά τις σκέψεις τους.

Η εμπειρία δεν είναι πρωτόγνωρη στην ιστορία της διαστημικής εξερεύνησης. Πριν από περισσότερα από 50 χρόνια, οι αστροναύτες του προγράμματος Apollo βίωσαν παρόμοιες στιγμές κατά τις αποστολές τους προς τη Σελήνη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Μάικλ Κόλινς, μέλους του Apollo 11, ο οποίος το 1969 παρέμεινε μόνος στο διαστημόπλοιο ενώ ο Νιλ Άρμστρονγκ και ο Μπαζ Όλντριν πραγματοποιούσαν την πρώτη προσελήνωση.

