Οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II αντίκρισαν για πρώτη φορά την αθέατη πλευρά της Σελήνης, καθώς το διαστημόπλοιο Orion πλησιάζει στο κοντινότερο σημείο από το φεγγάρι. Η NASA δημοσιοποίησε εικόνες από την τέταρτη ημέρα της αποστολής, στις 5 Απριλίου, όταν το πλήρωμα είχε μια σπάνια οπτική ταυτόχρονα προς τη Γη και τη Σελήνη.

Η εικόνα της Γης πριν την προσέγγιση της Σελήνης

Μια εντυπωσιακή εικόνα της Γης καταγράφηκε στις 5 Απριλίου από το εσωτερικό του Orion, την τέταρτη ημέρα της αποστολής Artemis II, λίγο πριν το πλήρωμα φτάσει στο πλησιέστερο σημείο από τη Σελήνη στις 6 Απριλίου.

One last look at Earth before we reach the Moon.



This view of the Earth was captured on April 5, the fourth day of the Artemis II mission, from inside the Orion spacecraft. The four astronauts will reach their closest approach of the Moon tomorrow, April 6. pic.twitter.com/z2NJUGWkKc April 5, 2026

Παράλληλα, η NASA παρουσίασε οπτικοποίηση που δείχνει τι ακριβώς βλέπουν οι αστροναύτες έξω από το παράθυρο κατά τη διάρκεια της διέλευσης κοντά από τη Σελήνη. Η επτάωρη προσομοίωση έχει συμπυκνωθεί σε βίντεο διάρκειας 28 δευτερολέπτων.

POV: You're flying by the Moon.



This visualization is designed to show you what exactly the Artemis II astronauts will see outside their window during their lunar flyby.



Here, the seven-hour visualization is compressed into 28 seconds. ⬇ (1/4) pic.twitter.com/2OMAy37oht April 5, 2026

Η ομάδα των αστροναυτών και οι επιστήμονες της σεληνιακής έρευνας έχουν εκπαιδευτεί επί χρόνια, ώστε να αξιοποιήσουν στο μέγιστο κάθε ευκαιρία παρατήρησης της Σελήνης, ανεξάρτητα από τις συνθήκες φωτισμού.

Οι επιστήμονες στο Κέντρο Ελέγχου Αποστολών στο Χιούστον συνδύασαν δεδομένα από την τροχιά του Orion με πληροφορίες από τον δορυφόρο Lunar Reconnaissance Orbiter, καθώς και στοιχεία για την κίνηση του ηλιακού συστήματος, προκειμένου να δημιουργήσουν εργαλεία που επιτρέπουν την πληρέστερη κατανόηση της συνολικής εικόνας της αποστολής.

Thanks to our @NASAArtemis II astronauts for working on the weekend!

The fourth day of their mission brought more crew preparations for Monday's trip around the Moon and stunning new images from their vantage point. What views are you most excited to see? pic.twitter.com/CFmFYQRmYT — NASA (@NASA) April 5, 2026

Πρώτη ματιά στη «σκοτεινή» πλευρά της Σελήνης

Το πλήρωμα της Artemis II είχε την πρώτη του οπτική επαφή με την αθέατη πλευρά της Σελήνης, όπως δήλωσε η ειδική αποστολής Κριστίνα Κοχ.

«Ήταν απολύτως εντυπωσιακό», ανέφερε.

Η συγκεκριμένη πλευρά της Σελήνης δεν είναι ορατή από τη Γη, καθώς παραμένει πάντα στραμμένη μακριά από τον πλανήτη μας. Εκτιμάται ότι ακόμη και οι αποστολές Apollo τη δεκαετία του 1960 και του 1970 δεν κατάφεραν να τη δουν πλήρως, λόγω των συνθηκών φωτισμού.

History in the making



In this new image from our @NASAArtemis II crew, you can see Orientale basin on the right edge of the lunar disk. This mission marks the first time the entire basin has been seen with human eyes. pic.twitter.com/iqjod6gqgz — NASA (@NASA) April 5, 2026

Περιγράφοντας τη διαφορά σε σχέση με τη συνήθη εικόνα της Σελήνης από τη Γη, η Κοχ δήλωσε στο NBC News: «Τα πιο σκοτεινά σημεία δεν βρίσκονται ακριβώς εκεί που τα περιμένεις. Υπάρχει μια αίσθηση ότι αυτό δεν είναι το φεγγάρι που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε».

Η NASA δημοσίευσε επίσης εικόνα που κατέγραψε το πλήρωμα, στην οποία απεικονίζεται η λεκάνη Orientale, ένας κρατήρας πολλαπλών δακτυλίων με διάμετρο περίπου 577 μιλίων, που δημιουργήθηκε από πρόσκρουση αστεροειδούς.

Σύμφωνα με τη NASA, είναι η πρώτη φορά που ολόκληρη η συγκεκριμένη λεκάνη παρατηρείται απευθείας από ανθρώπινα μάτια.

Οι αστροναύτες αναμένεται να δουν και άλλες περιοχές που δεν έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν κατά τη διάρκεια της ιστορικής διέλευσης της Δευτέρας.

Ο αστροναύτης Ριντ Γουάιζμαν δήλωσε ότι η δυνατότητα να βλέπει κανείς ταυτόχρονα τη Γη και τη Σελήνη είναι «πραγματικά συγκλονιστική».

«Η Γη βρίσκεται σχεδόν σε πλήρη έκλειψη, ενώ η Σελήνη είναι σχεδόν πλήρως φωτισμένη. Μόνο από ένα σημείο ακριβώς ανάμεσα στα δύο ουράνια σώματα μπορεί κανείς να έχει αυτή την εικόνα», σημείωσε.

Το πρόγραμμα παρατηρήσεων κατά τη μεγάλη προσέγγιση

Η επικεφαλής επιστημονική αξιωματούχος της NASA, Κέλσι Γιανγκ, παρουσίασε το πρόγραμμα της διέλευσης του Orion από τη Σελήνη, επισημαίνοντας ότι το πλήρωμα έχει ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα βασισμένο στους επιστημονικούς στόχους της αποστολής.

Οι σεληνιακές παρατηρήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν περίπου στις 21:45 ώρα Ελλάδας τη Δευτέρα.

Οι αστροναύτες θα έχουν στη διάθεσή τους περίπου πέντε ώρες για να παρατηρήσουν τη φωτισμένη επιφάνεια της Σελήνης, συμπεριλαμβανομένων των σημείων προσεδάφισης των αποστολών Apollo 12 και Apollo 14.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρατήρησης, θα συνεχίσουν να ακολουθούν το «πλάνο στόχευσης», το οποίο βασίζεται στους επιστημονικούς στόχους της αποστολής και επιτρέπει την παρακολούθηση των μεταβολών της σεληνιακής επιφάνειας.

Στις 01:45 ώρα Ελλάδας τα ξημερώματα της Τρίτης αναμένεται απώλεια σήματος, καθώς η Γη θα εξαφανιστεί από το οπτικό πεδίο του Orion πριν επανεμφανιστεί από την άλλη πλευρά.

Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, το πλήρωμα θα συνεχίσει τις επιστημονικές παρατηρήσεις, ενώ λίγο αργότερα το Orion θα φτάσει στο πιο απομακρυσμένο σημείο από τη Γη.

Στις 03:45 ώρα Ελλάδας το Orion θα έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει έκλειψη από μοναδικό σημείο θέασης, όπου ο Ήλιος θα εξαφανίζεται πίσω από τη Σελήνη.

Οι σεληνιακές παρατηρήσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν περίπου στις 04:20 ώρα Ελλάδας.

