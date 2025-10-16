Φιλοξενούμενη σε αυτό το επεισόδιο του LegalMatters ήταν η Υφυπουργός Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, με αφορμή την επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο (Ιανουάριος–Ιούνιος 2026).

Η συζήτηση περιστράφηκε για το πώς η Κύπρος προετοιμάζεται για αυτή τη μεγάλη θεσμική και διπλωματική πρόκληση, πώς λειτουργούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, ποιοι είναι οι στόχοι που θέτει η χώρα μας, ποιες σύνοδοι θα φιλοξενηθούν στην Κύπρο και ποιες είναι οι προσδοκίες, τα πολιτικά και διπλωματικά οφέλη.

Τέλος, κατά την συζήτηση εξετάστηκε, το πώς ένα μικρό κράτος μπορεί να επηρεάσει το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και να αφήσει το αποτύπωμά του.

Δείτε τη συζήτηση: