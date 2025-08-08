Το Τμήμα Περιβάλλοντος υπενθυμίζει στο κοινό ότι η είσοδος τροχοφόρων και πεζών στις λίμνες των Αλυκών Λάρνακας απαγορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ιδιαίτερα όταν οι λίμνες είναι χωρίς νερό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διέλευση οχημάτων ή πεζών μπορεί να καταστρέψει αυγά και νεοσσούς που φωλιάζουν στη γυμνή επιφάνεια των Αλυκών. Επιπλέον, η ανθρώπινη παρουσία προκαλεί διατάραξη των ασπονδύλων που αποτελούν βασική τροφή των φλαμίνγκο και άλλων ειδών πουλιών. Τα ασπόνδυλα αυτά παραμένουν αδρανή σε κύστες στην επιφάνεια, περιμένοντας τις βροχές για να εκκολαφθούν.

Για την ασφαλή επίσκεψη της περιοχής, το Τμήμα Περιβάλλοντος καλεί τους πολίτες να χρησιμοποιούν τα καθορισμένα μονοπάτια, το πτηνοπαρατηρητήριο και τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους ξεκούρασης και θέας κατά μήκος των διαδρομών.