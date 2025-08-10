Στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, τελέστηκαν σήμερα το πρωί στον Παχύαμμο οι εκδηλώσεις για την επέτειο του βομβαρισμού της Τηλλυρίας από την τουρκική αεροπορία το 1964.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατέθσε στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων κατά τις μάχες της Τηλλυρίας, που έχει δημιουργηθεί στο προαύλιο του ναού του Αγίου Ραφαήλ στον Παχύαμμο.

Του μνημοσύνου προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος και επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγος Γεώργιος Τσιστικώστας.

Μετά το εθνικό μνημόσυνο ακολούθησε προσκλητήριο πεσόντων στο μνημείο και κατάθεση στεφάνων. Παράλληλα μέλη των εφέδρων καταδρομέων μετέφεραν φλόγα από το ύψωμα του Λωρόβουνου, που αποτέλεσε θέατρο των μαχών το 1964 προς το μνημείο στο προαύλιο του Αγίου Ραφαήλ.

Η σημερινή έλευση του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην μαρτυρική Τηλλυρία, ενέχει μια σημαντική αξία, πέραν της ίδιας της σημερινής εκδήλωσης μνήμης και τιμής. Όπως τονίζουν οι παράγοντες της ακριτικής περιοχής, πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Δημοκρατίας στις ετήσιες εκδηλώσεις για να τιμηθεί η θυσία των ανθρώπων της περιοχής, τη στιγμή, παρατήρησαν, που ο εκάστοτε τουρκοκύπριος ηγέτης παρευρίσκεται κάθε 8η Αυγούστου στα πανηγύρια που στήνονται στα Κόκκινα από το κατοχικό καθεστώς.