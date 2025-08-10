Ο Προέδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα παραστεί σήμερα και θα καταθέσει στεφάνι στο Εθνικό Μνημόσυνο των πεσόντων κατά τις μάχες της Τηλλυρίας.

Του μνημοσύνου στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Παχύαμμο θα προστεί ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος και επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγος Γεώργιος Τσιστικώστας.

Μετά το εθνικό μνημόσυνο θα ακολουθήσουν προσκλητήριο πεσόντων στο μνημείο που έχει δημιουργηθεί στο προαύλιο του ναού και κατάθεση στεφάνων. Παράλληλα μέλη των εφέδρων καταδρομέων θα μεταφέρουν φλόγα από το ύψωμα του Λωρόβουνου, που αποτέλεσε θέατρο των μαχών το 1964 προς το μνημείο στο προαύλιο του Αγίου Ραφαήλ.

Η σημερινή έλευση του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην μαρτυρική Τηλλυρία, ενέχει μια σημαντική αξία, πέραν της ίδιας της σημερινής εκδήλωσης μνήμης και τιμής. Όπως τονίζουν οι παράγοντες της ακριτικής περιοχής, πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Δημοκρατίας στις ετήσιες εκδηλώσεις για να τιμηθεί η θυσία των ανθρώπων της περιοχής, τη στιγμή, παρατήρησαν, που ο εκάστοτε τουρκοκύπριος ηγέτης παρευρίσκεται κάθε 8η Αυγούστου στα πανηγύρια που στήνονται στα Κόκκινα από το κατοχικό καθεστώς.