Οι κυβερνητικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν απρόσκοπτα τις δράσεις τους για τους πυρόπληκτους, χωρίς να επηρεαστούν από την αργία του Δεκαπενταύγουστου, δήλωσε ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, Χαράλαμπος Χριστοφίνας. Όπως ανέφερε, όλες οι υπηρεσίες παραμένουν παρούσες στις κοινότητες και οι κοινοτάρχες ενημερώνονται καθημερινά για να μεταφέρουν με ακρίβεια τις πληροφορίες στους κατοίκους.

Η καταβολή του εφάπαξ ποσού σε οικογένειες που έχασαν την κύρια κατοικία τους έχει ολοκληρωθεί, εκτός από περίπου 20 περιπτώσεις που εκκρεμούν λόγω απουσίας ή έλλειψης εγγράφων. Για τις αποζημιώσεις επιδιόρθωσης κατοικιών, το ΕΤΕΚ έχει υποβάλει εκτιμήσεις για περίπου 300 σπίτια μερικής ζημιάς και 100 που καταστράφηκαν ολοσχερώς. Με την ταυτοποίηση από τον ΕΟΑ Λεμεσού, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να λάβουν τις πληρωμές: το σύνολο για μερικές ζημιές και 25% προκαταβολή για κατεδαφισμένα σπίτια, με σταδιακή καταβολή του υπολοίπου.

Στις γεωργικές αποζημιώσεις, ο ΚΟΑΠ έχει ήδη αποζημιώσει τους παραγωγούς με απώλεια 100%, ενώ το Τμήμα Γεωργίας συνεχίζει τις καταγραφές ζημιών σε γη και μηχανήματα, με προθεσμία υποβολής μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ανακοινώνονται νέα σχέδια επαναδραστηριοποίησης στον πρωτογενή τομέα και δρομολογούνται αντιπλημμυρικά έργα, με την πρώτη φάση να αναμένεται πριν τον Οκτώβριο.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και Ψυχικής Υγείας συνεχίζουν παρεμβάσεις, ενώ υπάρχει συνεργασία με το Υφυπουργείο Πολιτισμού για αποκατάσταση μνημείων και στήριξη πολιτιστικών δράσεων. Το Υφυπουργείο Τουρισμού εξετάζει αποζημιώσεις σε καταλύματα για διαφυγόντα κέρδη, ενώ προγράμματα του Υπουργείου Εμπορίου στηρίζουν επιχειρήσεις που έχασαν πρώτες ύλες.

Το Υπουργείο Εργασίας έχει ξεκινήσει καταβολές μισθών για Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο προς εργαζομένους σε πληγείσες επιχειρήσεις, ενώ αναζητούνται λύσεις προσωρινής και μόνιμης στέγασης για εκτοπισμένους. Η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία καταγράφει ζημιές σε οχήματα, με το ποσό εκτιμήσεων να ξεπερνά το €1 εκατ. και την πρόοδο να φτάνει το 50-60%.

Ο κ. Χριστοφίνας υπογράμμισε ότι «η έγνοια μας είναι να μην αφήσουμε κανέναν εκτεθειμένο» και ότι όλες οι ενέργειες θα συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκαπενταύγουστου.