Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται ο παγκύπριος έρανος με τίτλο «Στηρίζουμε τους πληγέντες της καταστροφικής πυρκαγιάς στις περιοχές της επαρχίας Λεμεσού». Τα έσοδα θα διατεθούν για την κάλυψη αναγκών των πληγέντων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Το ΠΣΣΕ καλεί το κοινό να στηρίξει την προσπάθεια με χρηματικές εισφορές στους ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν ανοίξει:

Τράπεζα Κύπρου : Pankyprio Synt.Symv.Ethel. (Eranos) – IBAN : CY60002001950000357015667368

: Pankyprio Synt.Symv.Ethel. (Eranos) – : CY60002001950000357015667368 Ελληνική Τράπεζα: PANG.SYNTON. SYMV. ETHELONTISMOU – IBAN: CY57005001050001051113724401

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΠΣΣΕ στο τηλέφωνο 22514786 ή στο email info@volunteerism-cc.org.cy.

ΚΥΠΕ