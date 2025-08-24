Ένας τουρίστας που επέβαινε σε πλοιάριο που πραγματοποιεί μίνι κρουαζιέρες από το λιμανάκι της Κάτω Πάφου μέχρι ανοιχτά του αεροδρομίου Πάφου, χρειάσθηκε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Πάφου, μετά από ατύχημα που είχε στο πλοιάριο.

Ο εν λόγω τουρίστας έπεσε από εσωτερική σκάλα του πλοιαρίου στο έδαφος με αποτέλσμα να τραυματισθεί και να χρειασθεί η μεταφορά του στο Νοσοκομείο Πάφου. Για τον σκοπό αυτό, σκάφος της Λιμενικής από το λιμανάκι Κάτω Πάφου προσέγγισε το τουριστικό πλοιάριο και αφού παρέλαβε τον τραυματία τον μετέφερε στην Κάτω Πάφο, όπου ασθενοφόρο που ανέμενε ήδη τον παρέλαβε και με τον μετέφερε στο νοσηλευτήριο, όπου κρατήθηκε για περίθαλψη.

Η κατάσταση του δεν εμπνέει ανησυχίες.