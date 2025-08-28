Συναγερμός σήμανε χθες βράδυ στις Αρχές, καθώς ένα όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες έξω από την οικία της ιδιοκτήτριάς του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, χθες, λίγο πριν τις 11:30 το βράδυ εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αυτοκίνητο, ιδιοκτησία γυναίκας 48 ετών, ενώ αυτό βρισκόταν σταθμευμένο στην αυλή της κατοικίας της ιδιοκτήτριας του, στην επαρχία Αμμοχώστου.

Τη φωτιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στην περιοχή διενήργησαν εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας.

Η σκηνή τέθηκε υπό φρούρηση, για διενέργεια εξετάσεων το πρωί σήμερα, από Πυροσβεστική Υπηρεσία και Αστυνομία, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.