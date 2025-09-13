Ο 53χρονος ουκρανός ο οποίος φέρεται ως δράστης της δολοφονίας της 34χρονης Ειρήνης Παπακίτσα στη Χλώρακα, την 17η Αυγούστου, τέθηκε με απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου υπό οκταήμερη κράτηση. Το σχετικό διάταγμα εκπνέει σήμερα και αναμένεται κατά την προσαγωγή του εκ νέου ενώπιον της έδρας να παραπεμφθεί σε απευθείας δίκη στο Κακουργιοδικείο.

Ο 53χρονος επανασυνελήφθη από την Αστυνομία και τέθηκε υπό κράτηση μόλις απολύθηκε από το Ψυχιατρείο Αθαλάσσας στις 4 Σεπτεμβρίου. Τον φερόμενο ως δράστη της στυγερής δολοφονίας της 34χρονης κατόχου ελληνικού διαβατηρίου, βαραίνουν κατηγορίες φόνου εκ προμελέτης , γυναικοκτονίας και απόπειρας φόνου του ανήλικου παιδιού της γυναίκας.

Ο 14χρονος στο διάστημα που μεσολαβεί από την τραγωδία, διαμένει με συγγενικά του πρόσωπα.