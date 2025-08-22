Στο Ψυχιατρικό Ίδρυμα Αθαλάσσας μεταφέρθηκε ο 53χρονος Ουκρανός, που θεωρείται ύποπτος για την στυγερή δολοφονία της 34χρονης Ειρήνης Παπακίτσα, στην οικία της στην Χλώρακα την περασμένη Κυριακή.

Ο 53χρονος εξετάστηκε από κυβερνητικό ψυχίατρο, ο οποίος έκρινε ότι χρήζει νοσηλείας και ήδη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, όπου σύμφωνα με την Αστυνομία θα παραμείνει μέχρι να κριθεί ότι είναι εις θέση να παρακολουθήσει την δικαστική διαδικασία για την υπόθεση.

Σήμερα στο μεταξύ, γράφεται ο επίλογος της τραγωδίας που συγκλονίζει από την Κυριακή το παγκύπριο. Η 34χρονη Ειρήνη Παπακίτσα, από την Ουκρανία, κάτοχος ελληνικού διαβατηρίου, μεταφέρεται στην τελευταία της κατοικία, πρόωρα και άδικα ως το νέο θύμα μιας βάναυσης γυναικοκτονίας.

Η κηδεία της μητέρας του 14χρονου αγοριού που βίωσε κατά το ίδιο δολοφονικό επεισόδιο τη μανία του δράστη και γλύτωσε με τραύματα μόνο, σε αντίθεση με τη μητέρα του, θα τελεστεί στις 4:00μμ από την εκκλησία Παναγίας Χρυσοαιματούσης στην Χλώρακα.

Έκκληση των οικείων της τραγικής γυναίκας είναι όπως αντί στεφάνων, να γίνουν εισφορές για το ανήλικο της παιδί.