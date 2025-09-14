Το ειδικό σχέδιο για την διασύνδεση όλων των αναπτυξιακών και εξωραιστικών έργων που πραγματοποιούνται στα χωριά του Ακάμα, ώστε να διευκολυνθεί η ενιαία επισκεψιμότητα στην περιοχή, έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή και τα πρώτα δείγματα είναι ενθαρρυντικά, δεδομένου ότι οργανωμένα γκρουπ τουριστών επισκέπτονται την κοινότητα και την ευρύτερη περιοχή, απολαμβάνοντας το μοναδικό φυσικό τοπίο και τα αξιοθέατα.

Αυτό ανέφερε στον «Φ» ο Αντιδήμαρχος Ακάμα στο νέο Δήμο Ακάμα, κοινοτάρχης Ίνειας, Γιάγκος Τσίβικος. Θυμίζουμε ότι το σχέδιο κινήτρων είχε εξαγγείλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τελώντας τα εγκαίνια τριών νέων έργων στην κοινότητα της Ίνειας, της θεματικής διαδρομής Αφροδίτη, του Μουσείου Χελώνων και της ανάπλασης του πυρήνα της κοινότητας, τον Φεβρουάριο του 2024. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι δια του συγκεκριμένου σχεδίου θα δοθούν κίνητρα ώστε όλα αυτά τα έργα που γίνονται στις κοινότητες του Ακάμα τους τελευταίους μήνες, να προσελκύουν επισκέπτες.

Η δέσμευση του Προέδρου Χριστοδουλίδη για εκπόνηση και εφαρμογή αυτού του σχεδίου πριν την καλοκαιρινή περίοδο, φαίνεται να υλοποιείται, αφού οι πρώτες οργανωμένες επισκέψεις είναι γεγονός, ανέφερε ο κ. Τσίβικος.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξαγγέλλοντας την εφαρμογή του σχεδίου αυτού, κάτι τέτοιο δεν συνιστά προνομιακή μεταχείριση των κοινοτήτων της χερσονήσου, αφού όλοι αναγνωρίζουν ότι όλα αυτά τα χρόνια οι κάτοικοι στα χωριά του Ακάμα δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους, όπως μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι όλων των άλλων περιοχών της Κύπρου. Η σημασία του Ακάμα υπερβαίνει τα στενά όρια της περιοχής και προσδίδει στις προσπάθειες μας εθνική εμβέλεια, είχε πει χαρακτηριστικά ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Αναφορικά με τα έργα που εγκαινίασε τότε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι πρόκειται για έργα που δημιουργούν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης για τους ανθρώπους της περιοχής. Θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι, ανέφερε, ότι οι κάτοικοι των χωριών είναι αυτοί που ενδιαφέρονται περισσότερο από όλους για τον Ακάμα και το περιβάλλον, γιατί είναι αυτό το περιβάλλον που αποδεικνύει τη μοναδικότητα της περιοχής τους και τα πλεονεκτήματα που τους προσδίδει.