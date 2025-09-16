Η κακώς νοούμενη φιλοζωία έχει χτυπήσει κόκκινο στην Τάλα. Δεκάδες σκύλοι κυκλοφορούν καθημερινά είτε ανεπιτήρητοι, είτε χωρίς λουρί, είτε χωρίς οι συνοδοί τους να μεριμνούν για την συλλογή των περιττωμάτων τους, δημιουργώντας μια ανυπόφορη κατάσταση η οποία το τελευταίο διάστημα έχει βγάλει εκτός εαυτού δεκάδες κατοίκους οι οικείες των οποίων βρίσκονται σε περιοχές της κοινότητας που χρησιμοποιούνται από συνοδούς ζώων ως χώροι περιπάτου.

Πλέον, η αντίδραση δεν περιορίζεται μόνο σε κατοίκους, αλλά επισημοποιείται και από το Κοινοτικό Συμβούλιο Τάλας. Σε ανακοίνωση του, το Συμβούλιο χαρακτηρίζει «ανυπόφορη» την κατάσταση με τα περιττώματα των σκύλων και κοινοποιεί τις αποφάσεις που έλαβε για εξώδικα και καταγγελίες των ανεύθυνων συνοδών των σκύλων.

Όπως αναφέρει, ειδικότερα, η ανακοίνωση του Κ.Σ. Τάλας, η ανυπόφορη κατάσταση που παρατηρείται σε δημόσιους δρόμους, πεζοδρόμια, πάρκα, χώρους πρασίνου και άλλους δημόσιους χώρους, ωθεί την κοινοτική αρχή στην ανάληψη εκστρατείας με επιβολή εξώδικων προστίμων για αδικήματα που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Πρόστιμο 50 ευρώ, τονίζεται, θα επιβάλλεται σε όσους δεν μαζεύουν τα περιττώματα των σκύλων τους, αλλά και σε όσους συνοδούς σκύλων δεν κατέχουν ούτως ή άλλως σακουλάκια για τα περιττώματα.

Αντίστοιχη ποινή θα επιβάλλεται επίσης στις περιπτώσεις που οι σκύλοι κυκλοφορούν ασυνόδευτοι ή χωρίς λουρί, όταν το ζώο δεν φέρει μικροτσίπ ή όταν ο υπεύθυνος για τον σκύλο δεν έχει τις απαραίτητες άδειες.

Η αντίδραση του Κοινοτικού Συμβουλίου προκαλεί ήδη ικανοποίηση σε μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας, αφού η κατάσταση τους τελευταίους μήνες χαρακτηρίζεται εφιαλτική. Ήδη καταγράφονταν συχνά το τελευταίο διάστημα και εντάσεις ή καυγάδες μεταξύ συνοδών σκύλων και άλλων κατοίκων που αντιδρούν έντονα πλέον στην ανευθυνότητα πολλών να ρυπαίνουν δημόσιους χώρους χωρίς να φροντίζουν ως οφείλουν για την καθαριότητα, αλλά και να προκαλούν οχληρία σε ώρες ακόμη και πριν τα χαράματα.