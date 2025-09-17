Κάθε εκδήλωση για τον Νίκο Καπετανίδη και τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη, κρατά αναμμένο το καντήλι της ιστορικής μνήμης και μας θυμίζει τη σιγουριά του ποιητή ότι «η γης δεν έχει κρικέλια για να την πάρουν στον ώμο και να φύγουν». Αυτό τόνισε σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση για τους δύο ήρωες του Ελληνισμού, που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο Αρχαίο Ωδείο Κάτω Πάφου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Νίκος Καπετανίδης και Ευαγόρας Παλληκαρίδης, θυσίασαν ό,τι πιο πολύτιμο είχαν, την ίδια τη ζωή τους, για την ελευθερία και την αγάπη τους για την πατρίδα, επεσήμανε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η κεμαλική τρομοκρατία δεν σβήνει τη φωνή του Καπετανίδη, ο οποίος δεν λύγισε και δεν πτοήθηκε. Κατηγορήθηκε για εσχάτη προδοσία και εκτελέστηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1921, στην Αμάσεια, ανέφερε. Οι τελευταίες λέξεις του μπροστά στην αγχόνη και το συγκεντρωμένο πλήθος ήταν: «Ζήτω η Ελλάς». Τριάντα έξι χρόνια μετά τον απαγχονισμό του Νίκου Καπετανίδη, το ίδιο τραγικό τέλος βρήκε στην Κύπρο από το βρετανικό αποικιοκρατικό καθεστώς ο 18χρονος Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ο έφηβος ποιητής από την Τσάδα, της Πάφου, ο αγώνας και η δράση του οποίου είχε προ πολλού ξεπεράσει τα μικρά γεωγραφικά όρια του Κυπριακού Ελληνισμού, ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Οι Έλληνες της Κύπρου και οι Έλληνες του Πόντου γνωρίζουμε πολύ καλά τον πόνο της προσφυγιάς, κουβαλούμε και οι δύο μας το άχθος του βίαιου ξεριζωμού, τόνισε. Η θυσία των ηρώων μας θα δικαιωθεί μόνο μέσα από την επίτευξη του κορυφαίου μας στόχου για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας. Για να εκπληρώσουμε αυτό το τάμα ζωής, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, συνεχής αγώνας και εγρήγορση, ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Έχουμε υποχρέωση να μιλάμε στα παιδιά μας και στη νέα γενιά για τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη και τον Νίκο Καπετανίδη, για τους αγώνες και τις θυσίες όλων αυτών που έδωσαν τη ζωή τους για τα ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας, για να υπάρχουμε σήμερα όλοι εμείς, επεσήμανε.

Και για να προλάβω κάποιους, κάτι τέτοιο, σε καμία απολύτως περίπτωση, δεν λειτουργεί ενάντια στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, αφού η βιωσιμότητα μιας ενδεχόμενης λύσης περνά σε μεγάλο βαθμό μέσα και από τον σεβασμό της ιστορικής ταυτότητας του καθενός μας και σίγουρα όχι μέσα από την αυτοκατάργηση μας, κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.