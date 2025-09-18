Με πρωτοβουλία του προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Τάλας, Γιαννάκη Κόνικκου και δωρεές επιχειρηματιών της περιοχής, η κοινότητα Τάλας πρωτοπορεί στο θέμα της προστασίας από τις πυρκαγιές, κατασκευάζοντας το πρώτο πυροφυλάκιο για θωράκιση της από την πύρινη λαίλαπα που μας απειλεί πλέον κάθε καλοκαίρι.

Το πυροφυλάκιο ανεγέρθηκε ήδη στην περιοχή του ξωκλησιού του Προφήτη Ηλία, το οποίο δεσπόζει της σπάνιας φυσικής καλλονής καταπράσινη περιοχή που περιβάλλει την φημισμένη Μονή Αγίου Νεοφύτου. Μιλώντας στον «Φ» ο πρόεδρος του Κ.Σ. Τάλας, τόνισε ότι το πυροφυλάκιο έχει ανεγερθεί με ιδιωτική χρηματοδότηση από επιχειρηματίες της περιοχής και έχει συμφωνηθεί ήδη με την Πυροσβεστική η πρακτική μέθοδος της λειτουργίας του.

Όπως εξήγησε συγκεκριμένα ο κ. Κόνικκος, το πυροφυλάκιο θα στελεχώνεται σε μόνιμη βάση από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που θα έχουν στη διάθεση τους ένα μεγάλο πυροσβεστικό όχημα, για το οποίο δημιουργήθηκε ήδη στην περιοχή του φυλακίου ο κατάλληλος χώρος για την κίνηση και στάθμευση του. Η στελέχωση του πυροφυλακίου είπε, θα αφορά στην θερινή περίοδο, όταν και ο κίνδυνος πυρκαγιών είναι καθημερινός και πολύ μεγάλος.

Η κατασκευή και λειτουργία πυροφυλακίου στην περιοχή είναι επιτακτική ανάγκη, ανέφερε ο κοινοτάρχης Τάλας, δεδομένου ότι η τεράστια έκταση από την οικιστική περιοχή της κοινότητας μέχρι τα όρια της Τσάδας και της Κοίλης είναι κατάφυτη και εμφανίζει σπουδαίας αξίας τοπόσημα, όπως την φημισμένη Μονή Αγίου Νεοφύτου, το ξωκλήσι του Αγίου Εφραίμ, αλλά και εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών και τηλεοπτικών σταθμών.