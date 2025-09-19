Για αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης του Περιφερειακού Νηπιαγωγείου Καλού Χωριού Λεμεσού κάνει λόγο η Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Όπως αναφέρει, το νηπιαγωγείο, που εξυπηρετεί περίπου 28 παιδιά από πέντε κοινότητες της περιοχής (Καλό Χωριό, Λουβαρά, Ζωοπηγή, Άγιο Παύλο, Άγιο Κωνσταντίνο), έκλεισε για ανακαίνιση το καλοκαίρι του 2024 με δέσμευση ολοκλήρωσης τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς. Έκτοτε, τα παιδιά στεγάζονται προσωρινά σε μία αίθουσα δημοτικού σχολείου υπό μη ιδανικές συνθήκες.

«Παρά τις επανειλημμένες επιστολές και υπενθυμίσεις της Επαρχιακής Επιτροπής

• 23 Ιουλίου 2025: Αρχική επιστολή

• 22 & 25 Αυγούστου 2025: Υπενθυμίσεις

• 2 Σεπτεμβρίου 2025: Κατεπείγον τελεσίγραφο

• 16 Σεπτεμβρίου 2025: Νέα υπενθύμιση

…καμία επίσημη απάντηση δεν έχει δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας, την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού ή τις αρμόδιες Σχολικές Εφορείες», προσθέτει.

Το θέμα έχει ήδη καταχωρηθεί και εξετάζεται από το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως (Α/Π 1646/2025), «ενώ σήμερα ζητήσαμε και την παρέμβαση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Κύπρου. Οι γονείς και τα παιδιά της υπαίθρου έχουν ίσο δικαίωμα σε ασφαλείς, αξιοπρεπείς και λειτουργικές εκπαιδευτικές υποδομές».