Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει το τελευταίο διάστημα το φαινόμενο των κλοπών οχημάτων από πολλές περιοχές της Πάφου, ακόμη και σε κεντρικά και πολυσύχναστα μέρη. Το πλέον αξιοπερίεργο είναι ότι σύμφωνα με τις καταγγελίες που γίνονται στην Αστυνομία, οι κλοπές αφορούν ακόμη και σαράβαλα, γεγονός που όπως εξηγούν οι αρμόδιοι, εξηγείται από την έξαρση που παρουσιάζει η αγορά παλιών αυτοκινήτων από αλλοδαπούς και τα οποία έχουν συχνή ανάγκη από ανταλλακτικά κάθε κατάστασης και ποιότητας.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις καταγράφηκαν πρόσφατα σε κεντρική περιοχή της Πάφου, όπου το ίδιο βράδυ κλάπηκαν δύο οχήματα, παρά την ύπαρξη πολλών κλειστών κυκλωμάτων στην περιοχή, αλλά και η περίπτωση ιδιοκτήτη που είχε αφήσει το αυτοκίνητο του σταθμευμένο για μήνες σε ανοιχτό χώρο της Πάφου, με αποτέλεσμα όταν πήγε να το παραλάβει προ ημερών να το βρει κυριολεκτικά μισό. Άγνωστοι μέχρι στιγμής δράστες το αποσυναρμολόγησαν και πήραν τα περισσότερα εξαρτήματα του προφανώς για να τα πωλήσουν ή να τα επαναχρησιμοποιήσουν.

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις δεν είναι άσχετες, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, με τις πρόσφατες καταγγελίες ότι κλοπές και βανδαλισμοί σε αυτοκίνητα στην Πάφο, έχουν σχέση με το φαινόμενο της κυκλοφορίας στους δρόμους πολλών παλιών οχημάτων που αγοράζονται από αλλοδαπούς. με ολοένα και περισσότερους αρμόδιους φορείς ή επαγγελματίες του χώρου των ανταλλακτικών να επισημαίνουν ότι τα πάρα πολλά παλιά αυτοκίνητα στην Πάφο, που συνήθως τα οδηγούν αλλοδαποί, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για φθηνά ανταλλακτικά.

Αυτά τα ανταλλακτικά όμως, τονίζουν, αφενός δεν επαρκούν στην αγορά, λόγω των πολλών ζημιών που παρουσιάζουν συνεχώς τα αυτοκίνητα-σαράβαλα, και αφετέρου τα γνήσια ανταλλακτικά είναι σαφώς πιο ακριβά από τα μεταχειρισμένα- κλεμμένα. Συνεπώς βρίσκουν εύκολα αγοραστές, δηλαδή τους κατόχους τέτοιων οχημάτων, οι οποίοι αδυνατούν να δαπανήσουν πολλά χρήματα για επισκευή ή για συντήρηση. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουν στην κατοχή τους ένα παλιό αυτοκίνητο.

Καλούν δε την Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου να αυξήσει τις νυχτερινές, κυρίως, περιπολίες στις συνοικίες για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το ολοένα και ογκούμενο αντικοινωνικό αυτό φαινόμενο.