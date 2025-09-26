Ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου, σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Τερματικού Εμπορευματοκιβωτίων για περιορισμένες δυνατότητες αποθήκευσης εμπορευματοκιβωτίων στο Λιμάνι Λεμεσού, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις επιπτώσεις που έχει ήδη και ενδέχεται να έχει περαιτέρω η επ’ αόριστον απεργία των Τελωνειακών Πρακτόρων / Εκτελωνιστών, μετά την απόρριψη της πρότασης του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με την εφαρμογή του νέου Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εισαγωγών.

Η συνέχιση της απεργίας εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ομαλή λειτουργία των λιμανιών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, με άμεσες επιπτώσεις στο εμπόριο, την ναυτιλιακή δραστηριότητα και την οικονομία.

Σε περίπτωση που η κατάσταση παραταθεί και μετά την Κυριακή 28.9.2025, υπάρχει σε πρώτη φάση ορατός κίνδυνος πλοία να παραλείψουν προγραμματισμένες προσεγγίσεις προς τα κυπριακά λιμάνια, γεγονός που θα επιφέρει άμεσες οικονομικές και επιχειρησιακές συνέπειες.

Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς, τις εμπλεκόμενες οργανώσεις και τα αρμόδια Υπουργεία να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλία και να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για επανέναρξη του διαλόγου πριν από τη Δευτέρα, ώστε να βρεθεί άμεση λύση και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου.