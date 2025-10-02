Ένα δικό τους χώρο, που στόχο έχει την υποβοήθηση της δημιουργικής απασχόλησης, της ευαισθητοποίησης των νέων σε δράσεις και παρεμβάσεις και την προώθηση της κοινωνικής προσφοράς, της περιβαλλοντικής συνείδησης και της πολιτιστικής καλλιέργειας, αποκτούν σύντομα οι νέοι της Πέγειας και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ακάμα.

Το έργο προωθείται από κοινωνικούς και κρατικούς φορείς όπως ο Οργανισμός Νεολαίας, η οργανωμένη νεολαία της περιοχής και άλλοι τοπικοί παράγοντες και ήδη για την υλοποίηση του είναι σε εξέλιξη μια μεγάλης έκτασης προεργασία που περιλαμβάνει και έρευνα και μελέτη για τις ανάγκες των νέων της περιοχής, τις ελλείψεις σε υποδομές και τις απαιτήσεις των ίδιων των νέων ανθρώπων.

Ο συγκεκριμένος πολυχώρος των νέων στην Πέγεια, στοχεύει να γίνει μια πλατφόρμα έκφρασης, ευαισθητοποίησης και συνεργασίας μεταξύ των νέων. Απευθύνεται, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εμπνευστών της πρωτοβουλίας, σε νέους και νέες της τοπικής κοινωνίας, σε μαθητές και μαθήτριες, φοιτητές και φοιτήτριες, σε άνεργους, αλλά εμμέσως και σε επαγγελματίες κάτοικους της Πέγειας και της γύρω περιοχής που μπορούν να προσφέρουν εθελοντικά παρουσιάσεις ή δραστηριότητες, σε καλλιτέχνες και δημιουργούς που μπορούν να παρουσιάζουν το έργο τους, καθώς και σε γονείς που επιθυμούν να συμμετέχουν ή να ενισχύσουν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Το Πολυκέντρο Νέων Πέγειας υπολογίζεται να αποτελέσει ένα σύγχρονο, ανοιχτό και φιλόξενο πολυχώρο με υποδομές που θα έχουν πολυεπίπεδο αντίκτυπο στους νέους ανθρώπους.

Οι εμπνευστές της πρωτοβουλίας αποδίδουν μεγάλη σημασία στην βιωσιμότητα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου, τονίζοντας ότι η περιβαλλοντική διάσταση της ιδέας αποτελεί κεντρικό πυλώνα. Σε αυτά τα πλαίσια, επισημαίνουν, προβλέπεται η δημιουργία χώρων ανακύκλωσης στο πλαίσιο του Πολυχώρου, κίνητρα επιβράβευσης, εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης, καθώς και ενθάρρυνση της κοινωνικής προσφοράς και της ενσυναίσθησης.

Στο συγκεκριμένο έργο θα προωθείται επίσης η υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής προσφοράς, όπως η συλλογή τροφίμων και οι δράσεις για ηλικιωμένους, η ενίσχυση της κοινωνικής ενσυναίσθησης μέσα από θεματικές εκδηλώσεις και η ενεργοποίηση των νέων σε ζητήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως ο εθελοντισμός, η ενασχόληση με κοινωνικά προβλήματα και με τον πολιτισμό.

Επόμενα βήματα για την υλοποίηση του μεγάλου στόχου, επισημαίνουν οι άνθρωποι που τρέχουν το έργο, είναι οι συναντήσεις με ειδικούς, εντός των ημερών αυτών, οι συναντήσεις με εν δυνάμει χορηγούς και υποστηρικτές για παρουσίαση της και η προβολή της πρωτοβουλίας μετά τη συνάντηση με τοπικούς φορείς.