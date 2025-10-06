Κάτι παραπάνω από ικανοποιητικές είναι οι ενδείξεις για την τουριστική κίνηση στην Πάφο και τον μήνα που μπήκε εδώ και λίγες μέρες. Πληροφορίες του «Φ» από τουριστικούς φορείς της επαρχίας επισημαίνουν ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα από τους ξένους tour operators και από τις μεμονωμένες κρατήσεις για τον Οκτώβριο δείχνουν ότι το καλοκαίρι- ρεκόρ της Πάφου δεν θα διακοπεί απότομα, αλλά θα συνεχισθεί με πολύ ικανοποιητική ροή, τηρουμένων των αναλογιών, και τον μήνα αυτό.

Η τουριστική ροή προς την Πάφο συνεχίζει να έχει επίκεντρο την Βρετανία και την κεντρική Ευρώπη, τόνισαν οι ίδιοι παράγοντες, ενώ προσδοκούν ότι οι εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής θα επιτρέψουν μια συνέχιση της αυξανόμενης κίνησης και από το Ισραήλ, χωρίς αιφνίδιες διακοπές λόγω των συρράξεων που συνέβαιναν στις αρχές του καλοκαιριού.

ι αν θα υπάρξει μια ικανοποιητική κίνηση και το Νοέμβριο, εν αναμονή της γιορτινής περιόδου. Ο Νοέμβριος, ανέφεραν χαρακτηριστικά, προσλαμβάνει τα τελευταία χρόνια χαρακτήρα crash test για τον Εκπρόσωποι ξενοδοχειακών μονάδων και επιχειρήσεων εστίασης δήλωσαν χθες στον «Φ» ότι το κύμα των επισκεπτών τις μέρες αυτές εξακολουθεί πολύ ικανοποιητικό για τα δεδομένα του Οκτωβρίου και το μεγάλο ερώτημα-στοίχημα πλέον, είναΟ Νοέμβριος, ανέφεραν χαρακτηριστικά, προσλαμβάνει τα τελευταία χρόνια χαρακτήρα crash test για τον τουρισμό της Πάφου, αφού στην μετά πανδημία εποχή Σεπτέμβριος και Οκτώβριος παγιώνονται ως περίοδοι με ιακνοποιητική τουριστική κίνηση.

Αν αποδειχθεί ότι και ο Νοέμβριος, τόνισαν, θα συμβάλει στο να κρατηθεί σε λειτουργία ικανός αριθμός τουριστικών επιχειρήσων, θα είμαστε ένα βήμα εγγύτερα στον μέγα διαχρονικό στόχο του ολόχρονου τουρισμού.