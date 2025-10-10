Ένα χρόνο λειτουργίας συμπλήρωσε το Κέντρο Συμβουλευτικής και Θεραπείας «Κίνητρο» στην Πάφο, για άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον τζόγο και γενικά τα τυχερά παιγνίδια. Στον ένα αυτό χρόνο λειτουργίας του, καταγράφεται τριπλασιασμός των συνανθρώπων μας που προσέφυγαν στις υπηρεσίες του για να αντιμετωπίσουν τον εθισμό τους, όπως αποκαλύπτουν στον «Φ» οι επιστήμονες του κέντρου.

Η Ελευθερία Καζαμία, ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια, που αποτελεί ένα από τα τέσσερα μέλη του επιστημονικού προσωπικού του ειδικού αυτού κέντρου, ανέφερε ότι ο αριθμός των ατόμων που ζητούν βοήθεια από το «Κίνητρο» έχει τριπλασιαστεί στον πρώτο αυτό χρόνο λειτουργίας του.

Τα άτομα που έχουν ήδη έρθει σε μας για βοήθεια και καθοδήγηση, τόνισε, είναι ηλικιών από 16 χρόνων μέχρι και 50 χρόνων. Η πλειοψηφία τους βάσει των δεδομένων που έχουμε, είπε η κ. Καζαμία, εντάσσεται στην ηλικιακή κατηγορία των 27-35 ετών.

Σύμφωνα με την επιστήμονα του Κέντρου, αρκετοί από τους ανθρώπους που προσέφυγαν εκεί για στήριξη, έχουν ήδη πετύχει την απεξάρτηση τους από τον τζόγο και τα τυχερά παιγνίδια, ολοκληρώνοντας το επιστημονικό πρόγραμμα που ακολουθείται προς τον σκοπό αυτό.

Πολύ σημαντικό, τόνισε η Ελευθερία Καζαμία, είναι όμως και το γεγονός ότι αρκετοί από αυτούς που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξακολουθούν να διατηρούν επαφή με το «Κίνητρο» και μετά το πέρας της θεραπείας τους, ενώ σε επικοινωνία μαζί μας είναι και μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος τους.

Η εργασία που γίνεται στο «Κίνητρο», ανέφερε η ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, αποτελείται στην ουσία από πέντε ενότητες: Την συμβουλευτική καθοδήγηση των εξαρτημένων ατόμων που καταφεύγουν στο Κέντρο, την συμβουλευτική των οικογενειών και οικείων των ατόμων αυτών, την ψυχολογική στήριξη, την ανάπτυξη ενδιαφερόντων τους και την πραγματοποίηση ατομικών και ομαδικών συνεδριών-συζητήσεων μεταξύ των ατόμων.

Το «Κίνητρο» εγκαινιάστηκε τον περασμένο Μάιο στην Πάφο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, με σκοπό έχει να βοηθήσει άτομα κάθε ηλικίας που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον τζόγο.

Ο Διευθυντής του, Δημήτρης Ξενοφώντος, ανέφερε από πλευράς του στον «Φ» ότι η λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής και Θεραπείας για τα άτομα αυτά, γίνεται από τέσσερεις επιστήμονες οι οποίοι είναι ψυχολόγοι και μάλιστα οι δυο εξ’ αυτών με ειδικότητα στο πεδίο των εξαρτήσεων.

Με την συμβολή του ΚΕΣΥΨΥ, της Αρχής Στοιχημάτων Κύπρου και της Αρχής Εξαρτήσεων, που συνδράμουν τον Κέντρο, ανέφερε ο κ. Ξενοφώντος, οι κάτοικοι Πάφου που αντιμετωπίζουν μικρό ή μεγάλο θέμα με την κακή συνήθεια του τζόγου και των τυχερών παιγνιδιών, μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία μας, να μιλήσουν χωρίς ενδοιασμούς για το πρόβλημά τους και να ζητήσουν βοήθεια η οποία θα τους προσφερθεί απλόχερα από τους ειδικούς που απασχολούνται στο Κέντρο ώστε να ξεκινήσουν μαζί το ταξίδι της απεξάρτησης και της σωτηρίας τους.

Οι άνθρωποι που είναι εθισμένοι στον τζόγο, ανέφερε ο κ. Ξενοφώντος, πέραν του εθισμού και της κακής συνήθειας τους, βλέπουν ολόκληρη τη ζωή τους να καταστρέφεται μέρα με τη μέρα και θεωρούμε τυχερούς όσους αντιληφθούν νωρίς πως πρέπει να ζητήσουν βοήθεια πριν διαλυθεί η οικογένεια τους, πριν χάσουν περιουσίες και πριν οδηγηθούν οι ίδιοι σε απόγνωση λόγω της ενασχόλησης τους με τον τζόγο που τα τελευταία χρόνια είναι ηλεκτρονικός και παράνομος και δύσκολα γίνεται ο εντοπισμός από τις Αρχές.

Αυτή την στιγμή το «Κίνητρο» στη Πάφο, επεσήμανε, παρέχει βοήθεια όχι μόνο στα ίδια τα άτομα που έχουν εθιστεί στον τζόγο, αλλά και στους οικείους τους, συζύγους, γονείς και άλλους συγγενείς, που βρίσκονται κοντά στο άτομο που θα εκφράσει την πρόθεση για απεξάρτηση.

Ο χώρος στον οποίο λειτουργεί το Κέντρο Συμβουλευτικής και Θεραπείας Κίνητρο, βρίσκεται σε οίκημα το οποίο έχει παραχωρηθεί από την Μητρόπολη Πάφου στην οδό Ιλισίων 10.