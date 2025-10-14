Δέκα χρόνια μετά τη λειτουργία του προσωρινού Πράσινου Σημείου Λάρνακας στην περιοχή Μακένζι, αποφασίστηκε η αναβάθμισή του, προκειμένου η πόλη να έχει ένα μόνιμο και σύγχρονο χώρο απόρριψης ογκωδών αποβλήτων. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ) ανακοίνωσε πως έπεσαν οι υπογραφές για την πλήρη ανακατασκευή του Πράσινου Σημείου Λάρνακας, ώστε να ενταχθεί στο εθνικό δίκτυο Πράσινων Σημείων.

Η υλοποίηση θα γίνει από τον Οργανισμό στη βάση συμφωνίας με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και εντάσσεται στην στρατηγική αναβάθμισης των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων της επαρχίας Λάρνακας. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στις €950.000 και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Τις εργασίες θ’ αναλάβει η ARACO CONSTRUCTION CY LTD & S. HADJICHRISTOFI CONSTURCTION LTD), ενώ μηχανικός του έργου είναι η ACCESS DESIGN LTD.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής, νέες κατάλληλες εγκαταστάσεις συλλογής, διαλογής και προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων, συστήματα παρακολούθησης και πυρασφάλειας, καθώς και προσβάσιμους χώρους για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Όπως αναφέρει ο ΕΟΑΛ «η ανακατασκευή του Πράσινου Σημείου Λάρνακας στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών, ενθαρρύνοντας υπεύθυνες και βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων».

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο του ΕΟΑ Λάρνακας για ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Λάρνακας.