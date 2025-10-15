Ο στόχος της εξάλειψης του απαράδεκτου και δυσφημιστικού φαινομένου της διαρροής λυμάτων από τον βιολογικό σταθμό στην παραλιακή περιοχή της Γεροσκήπου, έχει επιτευχθεί μετά τα μέτρα και αποφάσεις που έλαβε ο ΕΟΑ Πάφου. Ο πρόεδρος του Οργανισμού, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, δήλωσε στο philenews ότι μετά τις αποφάσεις που έλαβε ο ΕΟΑ και τον συντονισμό με τις άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, έχει αποτραπεί η επανεμφάνιση του φαινομένου.

Ο κ. Πιττοκοπίτης χαρακτήρισε εγκληματικό το φαινόμενο της επανειλημμένης υπερχείλισης λυμάτων στην παραλία Γεροσκήπου τα προηγούμενα χρόνια και εξέφρασε την βεβαιότητα ότι μετά τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τον ΕΟΑ θα εκλείψει μονίμως το φαινόμενο που δυσφημεί την Πάφο.

Μεταξύ των αποφάσεων που λάβαμε, είπε ο κ. Πιττοκοπίτης, είναι ο καθημερινός επιτόπιος έλεγχος στον Βιολογικό Σταθμό και στο αντλιοστάσιο, η αντικατάσταση φθαρμένων και πεπαλαιωμένων σωλήνων και αντλιών, καθώς και η ορθότερη συντήρηση στα μηχανήματα.