Λειτουργικό και έτοιμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των υψηλών προδιαγραφών, με τις οποίες κατασκευάστηκε, θα είναι στο άμεσο μέλλον το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Τάσσος Παπαδόπουλος στη Γεροσκήπου, χάρη στην ανάληψη από πλευράς ΚΟΑ του συνόλου του κόστους για την αποκατάσταση της κολυμβητικής του δεξαμενής.

Παλαιότερη απόφαση του Οργανισμού, το 2023, προνοούσε επιχορήγηση του ποσού των 233 χιλιάδων ευρώ, με εκτίμηση δαπάνης 350 χιλιάδες πλέον ΦΠΑ. Με τη νέα απόφαση, και μετά από νέα εκτίμηση κόστους, ο ΚΟΑ θα καλύψει το ποσό των 412 χιλιάδων πλέον ΦΠΑ, δηλαδή ένα σύνολο 490.280 ευρώ.

Η πρόσθετη οικονομική ενίσχυση, πέραν από την αρχική επιχορήγηση, ανέρχεται στις 257.000 περίπου. Μάλιστα, ο ΚΟΑ θα εξετάσει εκ νέου την επιχορήγηση του έργου και το ύψος της μετά την εξέταση των προσφορών που υποβλήθηκαν στον δημόσιο διαγωνισμό που προκήρυξε ο Δήμος Ιεροκηπίας.

Ο Δήμος Ιεροκηπίας εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ για την απόφαση αυτή, που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την επαναλειτουργία του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Γεροσκήπου. Η σημαντική αυτή εξέλιξη αποτελεί χειροπιαστό αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας Δήμου Ιεροκηπίας – ΚΟΑ, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του δήμου.