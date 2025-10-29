Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων της η νέα Αναπληρωτής Έπαρχος Πάφου, Ευφροσύνη Γεωργίου, προσκάλεσε σήμερα τις αρχές της επαρχίας σε μια συνάντηση γνωριμίας και σε τελετή αγιασμού στον κτηριακό συγκρότημα της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου.

Στην τελετή παρέστησαν μεταξύ άλλων εκπροσώπων φορέων και οργανώσεων, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Πάφου, Μιχάλης Νικάνδρου, εκπρόσωποι της Αστυνομικής Διεύθυνσης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πάφου, καθώς επίσης το προσωπικό της Επαρχιακής Διοίκησης και του Κλάδου Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών.

Η νέα Αναπληρωτής Έπαρχος Πάφου ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους και εξέφρασε την ετοιμότητα και την πεποίθηση της για μια αγαστή συνεργασία με στόχο το καλό της επαρχίας.