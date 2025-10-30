Ένα νέο κεφάλαιο στη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων ανοίγει με την αδειοδότηση του εργοστασίου πυρόλυσης πλαστικών της ALPHAKAT Holdings International Ltd, που θα εγκατασταθεί δίπλα από την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Λάρνακας – Αμμοχώστου, στην περιοχή Κόσιης. Η Περιβαλλοντική Αρχή άναψε το «πράσινο φως» για την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας, επιβάλλοντας ωστόσο σειρά αυστηρών περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών. Η μπάλα βρίσκεται τώρα στον ΕΟΑ Λάρνακας για την πολεοδομική άδεια.

Το έργο, που στοχεύει στην παραγωγή marine oil και νάφθας από πλαστικά απόβλητα, έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τον Δήμο Αραδίππου και κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές και υγειονομικές του επιπτώσεις.

Σε δηλώσεις του στον «Φ», ο ιδιοκτήτης της ALPHAKAT, Μάριος Ιωνίδης, απαντά στις επικρίσεις, υπογραμμίζοντας ότι η τεχνολογία πυρόλυσης που θα εφαρμοστεί είναι απολύτως ασφαλής και ήδη χρησιμοποιείται με επιτυχία σε ευρωπαϊκές χώρες. «Η μονάδα δεν προορίζεται για καύση ελαστικών, όπως λανθασμένα έχει αναφερθεί από τον δήμαρχο Αραδίππου αρχικά. Πρόκειται αποκλειστικά για επεξεργασία πλαστικών αποβλήτων, πλην PVC, με στόχο την παραγωγή καθαρού καυσίμου προϊόντος», δήλωσε ο κ. Ιωνίδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εγκατάσταση θα έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας 50 τόνων πλαστικών ημερησίως, παράγοντας 22 τόνους καθαρού προϊόντος, με συνεχή περιβαλλοντική παρακολούθηση από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου. «Θα τηρηθούν αυστηρά οι πρόνοιες της κυπριακής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Οι εκπομπές θα παρακολουθούνται συστηματικά, ενώ οι δεξαμενές και τα συστήματα επεξεργασίας θα πληρούν όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας», πρόσθεσε.

Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις στον Δήμο Αραδίππου, με τον δήμαρχο να δηλώνει κάθετα αντίθετος στην εγκατάσταση.

Η εταιρεία χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς αυτούς «αβάσιμους και παραπλανητικούς», υπενθυμίζοντας ότι η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως βαριά βιομηχανική ζώνη από το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο (2019–2024), όταν ο σημερινός δήμαρχος ήταν αντιδήμαρχος. Ωστόσο, το νέο δημοτικό συμβούλιο βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τον ΕΟΑ Λάρνακας, με στόχο την επαναφορά της περιοχής σε γεωργική ζώνη, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω το ζήτημα.

Παρά το «πράσινο φως» της Περιβαλλοντικής Αρχής, η ALPHAKAT εκφράζει απογοήτευση για τις καθυστερήσεις στην έκδοση της πολεοδομικής άδειας και την έλλειψη ανταπόκρισης από ορισμένες Υπηρεσίες. Όπως σημειώνει, «συμβαίνουν όλα αυτά ενώ η εταιρεία έχει καταθέσει στον ΕΟΑ Λάρνακας όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την αδειοδότηση». Ο κ. Ιωνίδης προειδοποιεί ότι οι καθυστερήσεις αυτές μπορεί να εκθέσουν την Κύπρο σε ευρωπαϊκά πρόστιμα λόγω ανεπαρκούς διαχείρισης των πλαστικών αποβλήτων, ένα πρόβλημα που, όπως είπε, «τελικά επιβαρύνει τον Κύπριο πολίτη».

Η γνωμοδότηση της Περιβαλλοντικής Αρχής συνοδεύεται από πληθώρα δεσμευτικών όρων, μεταξύ των οποίων:

>> Επιτρέπεται η επεξεργασία μόνο PE, PET και PP πλαστικών, με ρητή απαγόρευση άλλων υλικών.

>> Υποχρεωτική Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών πριν την έναρξη λειτουργίας.

>> Εγκατάσταση συστήματος αντιρρύπανσης αερίων εκπομπών και συχνός έλεγχος της απόδοσής του.

>> Δεξαμενές διπλού τοιχώματος, λεκάνες κατακράτησης και σύστημα ανίχνευσης διαρροών.

>> Πυρανίχνευση, πυρόσβεση και προστασία από εκρήξεις (explosion proof).

>> Μέτρα για μείωση θορύβου και φωτεινής ρύπανσης, καθώς και περιμετρική δεντροφύτευση.

>> Ειδικοί κλειστοί χώροι φύλαξης και επεξεργασίας του «μαύρου άνθρακα» με αισθητήρες σκόνης.

Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει νέους περιβαλλοντικούς όρους χωρίς αποζημίωση προς την εταιρεία, εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

Σεβασμός «στο περιβάλλον και στην κοινωνία»

Η ALPHAKAT τονίζει ότι παραμένει πλήρως δεσμευμένη στη διαφάνεια, τη νομιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, με στόχο, όπως αναφέρει, «τη δημιουργία μιας καινοτόμου και βιώσιμης υποδομής που θα συμβάλει στη μείωση των ρύπων και στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Η Κύπρος δεν μπορεί να μείνει πίσω στην τεχνολογία της πράσινης μετάβασης. Θέλουμε να δείξουμε ότι η διαχείριση αποβλήτων μπορεί να γίνει υπεύθυνα, με σεβασμό στο περιβάλλον και στην κοινωνία», καταλήγει ο κ. Ιωνίδης.

Το εργοστάσιο πυρόλυσης στην Κόσιη αποτελεί την πρώτη εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας του είδους στην Κύπρο. Η επιτυχία ή αποτυχία του, όπως σημειώνουν περιβαλλοντικοί κύκλοι, θα εξαρτηθεί από το πόσο αυστηρά θα τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και από τη διαφάνεια στους ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του. Από πλευράς του, ο κ. Ιωνίδης υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας για πλήρη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς και άλλους όρους που πιθανόν να επιβάλει ο ΕΟΑ Λάρνακας.