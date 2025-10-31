Τα παιδιά του 11ου Δημόσιου Νηπιαγωγείου Πάφου για μια ακόμη χρονιά, παραδίδουν μαθήματα ανθρωπισμού, αλληλεγγύης και συντροφικότητας. Στα πλαίσια των δράσεων του Movember, τα παιδάκια θα κόψουν και φέτος τα μαλλιά τους χαρίζοντας αγάπη σε όσους έχουν ανάγκη.

Όπως δήλωσε η Διευθύντρια του νηπιαγωγείου, Χρυστάλλα Μπόνη, τα παιδιά έμαθαν από νωρίς να στέλλουν μηνύματα αγάπης σε όσους ανθρώπους δίνουν την μάχη τους με τον καρκίνο. Έμαθαν ακόμη να ευαισθητοποιούνται εμπράκτως, να ενημερώνονται και να ενημερώνουν για την ασθένεια.

Για αυτό, κατέληξε η κ. Μπόνη, τα παιδάκια του 11ου Δημόσιου Νηπιαγωγείου Πάφου καλούν όλους να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία τους ως ένδειξη συμπαράστασης, στις 4 και 5 Νοεμβρίου, από τις 7.30πμ μέχρι την 1.35μμ στον χώρο του νηπιαγωγείου.

Έμπειροι κομμωτές θα κόβουν τα μαλλιά όσων επιθυμούν να συμμετέχουν στην φιλανθρωπική δράση και όλα τα έσοδα θα διατεθούν και φέτος σε φορείς της Πάφου που βοηθούν συνανθρώπους μας, κατέληξε η Διευθύντρια του νηπιαγωγείου.