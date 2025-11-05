Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Πάφου, Βαλεντίνος Φακοντής, επισκέφθηκε σήμερα το Νοσοκομείο Πάφου, όπου είχε συνάντηση με την Εκτελεστική Διευθύντρια ΟΚΥΠΥ Λεμεσού Πάφου, Μαρίνα Ιωάννου, το Διευθυντή του Νοσοκομείου Πάφου, Δρ. Σπύρο Γεωργίου, καθώς και ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό.

Ο κ. Φακοντής ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά τόσο η κοινή βούληση για στήριξη των δημόσιων νοσηλευτηρίων, όσο και η σκληρή προσπάθεια που καταβάλλεται από το ιατρικό, το νοσηλευτικό και το παραϊατρικό προσωπικό για εξυπηρέτηση των ασθενών της Πάφου.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών για εκσυγχρονισμό και επέκταση του ΤΑΕΠ Πάφου, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του πρώτου τριμήνου του 2026. Ενημερώθηκε επίσης για το στόχο που έχει τεθεί για τη λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας για την εξυπηρέτηση των ατόμων με θαλασσαιμία και καρκίνο.

Σε σχέση με τη δημιουργία Εντατικής Μονάδας Κλειστού Τύπου στο Νοσοκομείο Πάφου, η εκπρόσωπος του ΟΚΥΠΥ ενημέρωσε ότι προωθούνται οι απαιτούμενες διαδικασίες προς υλοποίηση της εν λόγω δέσμευσης, ενώ για την επαναλειτουργία της καντίνας στο δημόσιο νοσηλευτήριο αναμένεται η προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού αρχές του 2026.

Ο Βαλεντίνος Φακοντής έθεσε ενώπιον των αρμοδίων εκ νέου το αίτημα για στελέχωση του νοσοκομείου της Πάφου τόσο με νοσηλευτικό προσωπικό όσο και με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, ώστε αυτό να παρέχει υπηρεσίες συγκεκριμένων ειδικοτήτων όπως Νευροχειρούργου, Αγγειοχειρούργου, Επεμβατικού Ακτινολόγου, Ρευματολόγου και Ενδοκρινολόγου.

Επιβεβλημένη είναι και η σύσταση διοικητικής ομάδας, η οποία θα έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις για την επίλυση των καθημερινών και έκτακτων προβλημάτων που προκύπτουν στο Νοσοκομείο Πάφου, τόνισε. Η ομάδα αυτή θα πρέπει να έχει ξεκάθαρους όρους εντολής και διαθέσιμο προϋπολογισμό για το νοσοκομείο της Πάφου, διευκρίνισε.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης ο βουλευτής του ΑΚΕΛ είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στους νέους χώρους της Γυναικολογικής Κλινικής και της Παιδιατρικής Κλινικής, οι οποίες φαίνεται, σύμφωνα με δήλωση του, ότι με την πλήρη λειτουργία τους θα αποτελέσουν ένα στολίδι για το δημόσιο νοσηλευτήριο της Πάφου.